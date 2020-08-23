Навального наделили в Германии статусом "гостя канцлера"

Российского политика Алексея Навального, которого в состоянии комы спецбортом доставили в немецкую клинику, наделили статусом "гостя канцлера". Об этом сообщает телеканал ZDF.
По оценкам журналистов, вопреки тому, что россиянин не является государственным деятелем, на такую хитрость пошли, чтобы обеспечить ему "лучшую защиту".
В частности, такой статус позволяет поставить усиленную охрану у палаты пациента в больнице, в которой ему оказывают медпомощь.
Как ранее писал amic.ru, Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс по маршруту Томск – Москва.
Из-за опасений за жизнь и здоровье оппозиционера воздушное судно совершило внеплановую посадку в Омске.
Блогер впал в кому. По настоянию супруги, врачи, несмотря на опасения за жизнь Навального, позволили транспортировать его в Германию.
Основным предварительным диагнозом называют "нарушение углеводного баланса", которое, предположительно, возникло из-за резкого снижения уровня сахара в крови.
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Возле здания клиники стоят два микроавтобуса полиции, еще один микроавтобус расположен у подъезда в приемный покой. Наряды полицейских патрулируют территорию, группа правоохранителей стоит возле центрального входа.
Официальный представитель Charite Мануэла Цингль сообщила, что проводится всесторонняя диагностика состояния политика, и только после этого по согласованию с семьей врачи смогут сделать заявление о заболевании и о методах лечения оппозиционера. Предполагается, что это произойдет в понедельник.
Несколько стран предложили политическое убежище Алексею Навальному. "Пока семья их все отклонила, сейчас эта тема не обсуждается", - сказал Яка Бизиль, основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку Навального в берлинскую клинику.
Он добавил, что расходы на транспортировку и лечение Навального оплачены из частных средств, а не за счет фондов или немецких налогоплательщиков. Большую часть суммы внес жертвователь, пожелавший остаться анонимным. Стоимость перевозки оппозиционера в Берлин Бизиль не назвал, отметив лишь, что это внушительная сумма, особенно с учетом того, что команду реаниматологов собирали экстренно и внепланово. Несколько стран предложили политическое убежище Алексею Навальному. "Пока семья их все отклонила, сейчас эта тема не обсуждается", - сказал Яка Бизиль, основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку Навального в берлинскую клинику.
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Ранее Европейский суд по правам человека обязал российское правительство предоставить жене Алексея Навального Юлии его медицинскую карту из омской больницы. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. (с)