В Германии назвали "отчасти вероятным" отравление Алексея Навального

Власти Германии считают "отчасти вероятным" факт отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.
Чтобы убедиться, что политика действительно отравили, немецким властям необходимо получить больше информации о произошедшем. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что в деле Навального отсутствуют многие моменты, медицинские и криминологические, которые еще предстоит выяснить.
Несмотря на это, в Берлине убеждены, что оппозиционеру необходима личная защита. Ранее Навальному присвоили статус "гостя канцлера", который позволяет получить ему усиленную охрану в больнице.
Как уже сообщал amic.ru, утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали и доставили в отделение токсикореанимации. Днем 22 августа политика доставили в берлинскую клинику "Шарите", где он сейчас проходит лечение.
Позднее главврач городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что омским врачам удалось спасти жизнь Навального и они готовы передать все результаты обследований оппозиционера в "Шарите".
Комментарии
Власти Германии считают "отчасти вероятным" факт отравления
А как по немецки будет хайли лайкли?
Если не исключен факт отравления, то какое действующее вещество вызвало это отравление?
Алкогольная интоксикация - это тоже разновидность отравления.
В Барнауле Навальный час выступал стоя на 30-градусном морозе в легкой одежде. Это говорит о его хорошем здоровье.
У диабетиков давление скачет и здоровье ухудшается постепенно с годами, а не резко как у Навального.
24.08.2020 18:59 и 24.08.2020 19:04 вы знаете больше немецких врачей. Гении медицины.
Отравление и отравили это же не одно и тоже. Большинство отравлений не являются криминальными. Если немцы найдут следы наркотика, это может бросить тень и на Навального
и наркотическая интоксикация тоже отравление
24.08.2020 19:15
гость
Отравление и отравили это же не одно и тоже. Большинство отравлений не являются криминальными. Если немцы найдут следы наркотика, это может бросить тень и на Навального
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Только почему то сплошь оппозиционеры , начиная с В.Коротича в 2003 г. и А.Политковской в сентябре 2004 в гробу перевернулись бы, вас читая.... ))
24.08.2020 19:12
- гость -
Заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Специально для Вас-представитель правительства ФРГ,а не клиники!!!Этот бюргер НЕ ВРАЧ!!!!!!!!!!!
" в деле Навального отсутствуют многие моменты, медицинские и криминологические, которые еще предстоит выяснить"
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По всей вероятности главный иностранный деятель ФРГ даст указание министерству здравоохранения Германии и криминальной полиции эти моменты просветить )
Просунуть рыльца под забор и там поворошить,похрюкивая.
4.08.2020 19:12
- гость -
24.08.2020 18:59 и 24.08.2020 19:04 вы знаете больше немецких врачей. Гении медицины.
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Уж, простите вы меня, так уж получилось, что познания в медицине имею.
Кстати, по теме навальнистов - про продажность.
Среди немчуру могут затесаться те, кто любит злато, за которое наприсуют удобный для спонсоров леши навального диагноз?
Навальный не казался никогда ни больным,ни пьющим, ни нариком. Вот гляньте на Ефремова. Талантливейший актер, но при первом взгляде на его портрет видно - алкаш! А Навальный подозрения не вызывал. Даже если он накануне накатил, а с утра выпил крепкий кофе, то это вряд-ли его могло до комы довести. Да каждый третий из нас так делает! И нормально. Диабетическая кома тоже бред. Она так просто не возникает. Он бы заранее знал о диабете по ранешним симптомам, которые явно привели бы его к врачу. Да траванули его! А вот кто, как и чем - это вопрос.
24.08.2020 19:16
гость
и наркотическая интоксикация тоже отравление
*
Да. А еще бывает пищевое отравление, калибр обзавидуется нашим познаниям в отравлениях. Он ведь, савраска навальновская, тоже отравитель - всех тут травит своими смешными выводами, инфотравлей занимается.
Зачем его тратить??? Вот не понимаю!!! Он что, супер сила оппозиции , ну рассказывает на канале о нарушениях власти. Рассказывает давно, чего раньше не отравили? Где логика?!!!
Но некоторое нарушение обмена веществ-то у него есть:вон какие грудные железы..
В Барнауле Навальный час выступал стоя на 30-градусном морозе в легкой одежде. Это говорит о его хорошем здоровье.
Это не говорит ничего о состоянии его эндокринной системы, он же не от простуды сознание потерял.
а с утра выпил крепкий кофе, то это вряд-ли его могло до комы довести. Да каждый третий из нас так делает!
44 года делает, делает, а потом-раз и кома. Как же так ? 1000 раз делал, делал, а на 1001-ый -раз и здоровья не хватило.
24.08.2020 19:21
Мимопроходящий
Навальный не казался никогда ни больным,ни пьющим, ни нариком. Вот гляньте на Ефремова. Талантливейший актер, но при первом взгляде на его портрет видно - алкаш! А Навальный подозрения не вызывал. Даже если он накануне накатил, а с утра выпил крепкий кофе, то это вряд-ли его могло до комы довести.
*
Если "накануне" длилось в течение нескольких дней употребления алкоголем, то вполне.
А по фото он именно таким и кажется - с расстройствами псих.характера. Сравните его фото 3-5 летней давности и за последний год.
"Ты чавой-то не в себе,вон и прыщик на губе! Ой, растратишь ты здоровье в политической борьбе!"
«Святая инквизиция» *****за работой
В Коротыч, Кара Мурза . Политковская, Сергей Доренко, Никита Исаев , Немцов, .....
работают не покладая рук..
Отряд "смертоносных гадюк"...
А если отравили таким ядом, который резко понижает сахар в крови?
> 24.08.2020 19:08
> - гость -
> В Барнауле Навальный час выступал стоя на 30-градусном морозе в легкой одежде. Это говорит о его хорошем здоровье.
Скоро уже легенды будут слагать, ёпт. Был я на том митинге, в обычной зимней одежде он был. Как и все на том митинге.
44 года делает, делает, а потом-раз и кома. Как же так ? 1000 раз делал, делал, а на 1001-ый -раз и здоровья не хватило.
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Героин водкой и пивом запивал 3 ночи подряд.
24.08.2020 19:51
Евгений
Я там тоже был, в пальтишке он тоненьком был.
Кто то из вас двоих приходил с зелёнкой , сознавайтесь. )))