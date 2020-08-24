Путин назвал безработицу одной из главных проблем России

Президент России Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране. Об этом глава государства сообщил во время рабочей встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.
"И второе – это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно", – сказал президент.
Напомним, в начале июня Владимир Путин продлил выплаты пособий по безработице на три месяца тем, кто не мог найти работу во время пандемии. Гражданам, у которых срок выплаты пособия по безработице истек, достаточно будет обратиться в службу занятости, чтобы продлить выплаты еще на три месяца, но не позднее, чем до 1 октября.
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