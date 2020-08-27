ДТП с автобусом спровоцировало пробку в Барнауле

Фото: Александр Лундберг / https://vk.com/barneos22
Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
ДТП случилось вечером 27 августа на перекрестке проспекта Социалистического и улицы Пушкина. По словам местного жителя, это спровоцировало пробку.
"На перекрестке затруднили движение легковушка и автобус №20", – уточнил барнаулец.
Ранее amic.ru писал, что ДТП с опрокидыванием автомобиля скорой помощи случилось в Рубцовске.
Комментарии
Легковушка - проскочу!
Автобус - фиг ты у меня проскочишь, 20 лет за рулём!
))