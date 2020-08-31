21 многоквартирный дом Барнаула на сутки останется без горячей воды

В Барнауле в 21 многоквартирном доме по улицам 50 лет СССР, Георгиева, Фурманова, Рылеева и на Павловском тракте на сутки отключат горячую воду, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
С 9:00 2 сентября до 9:00 3 сентября специалисты проведут монтаж компенсаторов центрального теплового пункта на улице Георгиева, 40, и работы на тепловой сети возле дома на Власихинской, 51а.
Подробную карту отключения водоснабжения можно увидеть ниже.
Как ранее сообщил amic.ru, с 26 по 31 августа семь домов в центре Барнаула оставались без горячей воды. Жители этих домов начнут получать горячее водоснабжение сегодня с 19.00.
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