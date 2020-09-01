Потеряли сотни миллионов. Барнаульские ТЦ жалеют, что в пандемию помогли арендаторам

Большинство торговых центров Барнаула не могут получить налоговые послабления. Весной государство обещало: моллы, которые помогут арендаторам и дадут им отсрочку по арендным платежам, сами смогут рассчитывать на налоговые льготы. Но торговые центры решили: зачем откладывать платежи, если можно просто отменить их. Однако благое дело обернулось проблемой. Теперь власти уверены: раз торговые центры не предоставили отсрочку, значит, нарушили главное условие и о поддержке могут забыть. Барнаульские моллы, которым уже отказали в переносе налогов, сейчас рассчитывают только на одно: что на их проблему обратит внимание алтайский губернатор.

"Теперь расплачиваемся"

В конце августа 2020 года Российский союз торговых центров (РСТЦ) обратился в Минэкономразвития с проблемой: владельцы ТЦ не могут получить отсрочку по имущественным и земельным налогам. По словам российских бизнесменов, у ТЦ возникли несоответствия с ОКВЭДами (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Ранее из-за этой же проблемы помощь от государства не мог получить малый бизнес.

Весной правительство России составило список пострадавших от пандемии отраслей и указало ОКВЭДы, которые должны быть у таких компаний. Только им государство было готово оказать финансовую поддержку. Однако многие предприниматели жаловались, что пострадали от коронавируса, но их основной ОКВЭД не указан в перечне. В результате поддержка на них не распространяется.

Теперь проблемы возникли у крупных компаний. Российские бизнесмены отмечают, что для получения льготы у ТЦ должен быть код 68.20 "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". Однако большинство моллов выбирают вид деятельности по управлению недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код 68.32).

В барнаульских торговых центрах корреспонденту amic.ru подтвердили: они, как и большинство моллов по стране, не смогли получить госпомощь. Однако причины, по которым ТЦ сталкиваются с отказами, кроются не только в ОКВЭДе.

"Мы подавали документы на отсрочку по налогам два раза. Первый – сразу после выхода постановления правительства. Но нам отказали, объяснив это тем, что отсрочку по аренде нужно было предоставлять компаниям из перечня, а не любым арендаторам. Потом мы переделали документы, нам ответили, что не так надо было сделать. В результате третий раз мы не стали подавать", – говорит управляющий ТРЦ "Весна" Марсель Сатаев.

В ТРЦ "Пионер" также подтвердили, что налоговые послабления им недоступны. И причина абсурдна: молл отменил арендную плату для неработающих компаний и ввел систему скидок для работающих фирм. Но в документе правительства об этих мерах речи нет, там четко прописано лишь одно понятие – "отсрочка". Не предоставили отсрочку – забудьте о помощи.

"Мы на весь период ограничительных мер не делали отсрочку по аренде, как рекомендовал председатель правительства, а полностью убрали плату или снижали ее. Теперь вот расплачиваемся: так как отсрочек не было, льгота на нас не распространяется", – отметили в "Пионере".

Собеседник отметил, что они пытались достучаться со своей проблемой до губернатора Виктора Томенко. Пока он их не услышал. Однако компании не унывают и все-таки рассчитывают на внимание руководителя региона.

"Мы составили и отправили на имя губернатора письмо, в котором просили правительство Алтайского края об отсрочке, снижении или отмене имущественного и земельного налога за 2019 год. Под письмом подписались многие ТЦ Барнаула, в том числе "Европа", "Москва", "Арена", "Норд-Вест", "Пассаж", "Красный". Но нам ответили, что наш запрос отправлен в комитет по развитию предпринимательства, и все", – отметили в администрации ТРЦ.

Документы на получение льготы в налоговую подал и ТРЦ "Арена", однако пока ответа не получил. В ТРЦ также не надеются на положительный результат, ведь большинству арендаторов компания (как и ТРЦ "Пионер") не давала рассрочку, а делала скидку по аренде.

"Поэтому на нас льгота уже не распространяется", – отметили в ТРЦ.

"Даже вымолвить страшно"

Одним из немногих торговых центров, который не обращался за налоговым льготами, стал "Алтай". Замдиректора ТЦ Ирина Клюкина пояснила: компания планировала предоставить одному из арендаторов отсрочку по аренде, чтобы потом подать документы на отсрочку по налогам. Однако партнер включил "заднюю".

"С одним из арендаторов мы долго "бодались" по предоставлению отсрочки. Сначала он забрасывал нас письмами, чтобы мы перенесли ему срок платежа на несколько месяцев. Мы согласились, ведь и сами хотели отработать такой механизм. Но потом арендатор посчитал, что ему это невыгодно, поэтому остановился на скидке, а мы не стали подавать документы на отсрочку по налогам", – говорит Ирина Клюкина.

По ее словам, сейчас в ТЦ постепенно отменяют скидки по аренде. Это связано с восстановлением трафика: есть спрос на школьные товары, одежду, а также мебель. Однако отмена скидок по аренде партнеров не устраивает.

"Еще в августе мы делали скидку 15-20%. Но сейчас, в сентябре, решили выровняться по договорам. Однако арендаторы к ней привыкли, приходят и рассказывают, как им трудно. При этом практически каждый из ИП получил помощь от государства, хотя бы в размере МРОТ. У торгового центра потери огромные, даже вымолвить страшно, это несколько сотен миллионов рублей", – отмечает управляющий.

О росте трафика говорят и в ТРЦ "Весна". Однако управляющий молла подчеркивает: вернуться к показателям 2019 года пока просто невозможно.

"Количество посетителей ТЦ, конечно, выросло в сравнении с весной и началом лета. Но если сравнивать с данными прошлого года, то мы наблюдаем серьезное падение. Во-первых, сфера развлечений до сих пор остается закрытой. Невозможно проводить никакие развлекательные мероприятия, закрыты кинотеатры, общепит, игровые. Во-вторых, некоторые отделы до сих пор придерживаются ограничений и предлагают покупателям отдельные входы. Все эти причины и влияют на снижение трафика", – говорит управляющий ТРЦ "Весна" Марсель Сатаев.

Сейчас в моллах опасаются, что сезонный ажиотаж стихнет, поэтому к концу октября количество посетителей торговых центров вновь снизится и вернется к пандемийным показателям.

"Мы понимаем, что в октябре-ноябре будет другая статистика. И тогда мы будет думать, как быть. Возможно, в январе-феврале 2021 года вновь будем предоставлять скидки", – считает она.

Торговый центр = автобус

Торговые центры Барнаула вряд ли смогут добиться отсрочки и уж тем более отмены налогов на имущество и землю, считает руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев. По его словам, моллы платят в бюджет города и края огромные суммы, поэтому региональное правительство не захочет пойти на уступки.

"Вопрос довольно серьезный, это распространенная практика по стране и решается она в каждом регионе по-разному. Все зависит от заинтересованности властей, их лояльности и желания идти навстречу. Многие торговые центры действительно предоставили арендаторам отсрочки по платежам, но сами не получают ничего", – говорит эксперт.

Сейчас крупный ретейл Санкт-Петербурга и Москвы предложил правительству страны в случае второй волны закрывать торговые центры "только вместе с общественным транспортом или промышленными предприятиями". Только в этом случае моллы не разорятся, не обанкротятся и не уйдут с рынка.

"Эксперты отмечают, что в общественном транспорте ездить можно, хотя там огромная скученность людей, а посещать ТЦ нельзя. Предприниматели считают, что это несправедливо и предлагают ограничивать количество посетителей и чаще проводить санобработку, но не закрывать помещения", – говорит Никитеев.

Барнаульские торговые центры тоже уверены, что второй волны пандемии и закрытия на несколько месяцев они не переживут. Многие компании выплачивают кредиты, и если один раз удалось "договориться" с банками, реструктуризировать или отложить платежи, второй раз это не "прокатит". Поэтому бизнес рассчитывает, что губернатор их все-таки услышит, а комитет по развитию предпринимательства Барнаула, в который было перенаправлено коллективное письмо, даст положительный ответ, и компании смогут получить желанную отсрочку по налогам.