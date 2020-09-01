Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неправдой заявления западных стран о том, что Россия не расследует инцидент в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в коме.
Главный российский дипломат рассказал, что как только Навальный пролежал в омской больнице "чуть более суток", "все западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации". При этом немецкие врачи, которые сейчас лечат политика, тоже сведениями по этой проблеме не делятся.
"Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию, но это неправда. С самого первого дня Министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло", – заявил Лавров во время выступления в МГИМО 1 сентября, трансляцию которого вел телеканал RT.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Тогда самолет совершил внеплановую посадку в Омске, где политика госпитализировали. Позднее оппозиционер впал в кому и 22 августа его доставили в Германию.
Немецкие врачи установили, что оппозиционер отравился неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. После этого в Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование.
В конце августа стало известно, что Навальный по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ. Состояние здоровья политика остается тяжелым, но без серьезной опасности для его жизни.
Комментарии
С самого первого дня Министерство внутренних дел запустило доследственную проверку
руководитель следственного органа по ходатайству следователя вправе продлить этот срок до 30 суток , а потом надо или возбуждать дело или отказывать в возбуждении
Говорят,что в Шарите снята охрана. Охранять некого? Вылечился?
Поди врут?