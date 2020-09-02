В школу – с подарками. "Ростелеком" и партнеры помогли собрать детей к 1 сентября

Победители розыгрыша
В августе "Ростелеком" и предприниматели Барнаула организовали в Instagram познавательный семейный квест "Первоклассник" и розыгрыш призов. Победители получили денежные подарки, сертификаты в магазины детской одежды, а также школьные принадлежности.
"Из-за пандемии каникулы для школьников были не такими радостными. В последний летний месяц мы хотели еще раз поиграть и повеселить всех онлайн, а заодно помочь взрослым собрать детей в школу. Надеемся, наши призы и подарки облегчат сборы", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
Участники квеста должны были подписаться на аккаунты организаторов и выполнить задания от них. Например, Центр развития мозга и интеллекта Neuroum попросил найти на рисунке фигурку, которая повторяется дважды. Языковой центр Lingvoteka предложил поиграть в слова на английском, а студия инженерно-технического творчества для детей и подростков Stem-центр – угадать, какой предмет изображен на фотографии.
"Ростелеком" предложил в своем задании услугу "Ростелеком. Лицей": игрокам нужно было оформить бесплатную подписку и узнать количество развивающих занятий на портале.
Все задания успешно прошла Наталья Селтсова. Она выиграла денежный приз в размере пять тысяч рублей.
"Какое счастье стать победителем этого невероятного квеста, да еще получить реальный подарок. Вот так происходят чудеса. Большое спасибо организаторам", – написала на своей странице в Instagram Наталья.
Победитель розыгрыша определялся методом случайных чисел. Подарочные сертификаты в "Республику Kids", магазин детской обуви KeddoKids и сеть магазинов "Спортивный мир" получила Евгения Смольникова, мама двоих детей. Еще трем участникам "Ростелеком" подарил брендированные детские часы, блокноты, ручки и чехлы для сменной обуви. Шесть игроков получили в подарок по ведерку мороженого.
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