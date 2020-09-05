Названы регионы, где много вакансий с высокой зарплатой

Аналитики портала HeadHunter подсчитали, в каких регионах и сферах труда чаще встречаются вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей, сообщает "Российская газета".

Эксперты выяснили, что первые места занимают регионы Крайнего Севера: Чукотка (22,3% вакансий предполагают такую зарплату), Якутия (20,7%) и Магаданская область (19,1%). Москва заняла только четвертую строчку с показателем 18,3%.

Среди сфер прочное лидерство удерживают топ-менеджеры (37%). Далее идут добытчики сырья (31,5%), IT-специалисты (23,4%) и строители (14%).

Ранее amic.ru писал, что за семь месяцев 2020 года в барнаульский центр занятости подали 19,5 тыс. вакансий. Вырос спрос на удаленных сотрудников. Работодателям требуются IT-специалисты, программисты, менеджеры по продажам, разработчики, аккаунт- и SMM-менеджеры, таргетологи, копирайтеры и дизайнеры.