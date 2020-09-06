Более 250 килограммов опасной еды уничтожили на несанкционированных рынках на Алтае

Специалисты Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай вместе с представителями местных властей проводят мероприятия по пресечению несанкционированной торговли. С начала 2020 года в регионах выявлено и изъято 273 килограмма опасного мяса и рыбы.
"Торговля подконтрольными Госветнадзору товарами осуществлялась в не предназначенных для торговли местах без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и благополучие места выхода груза, что является грубым нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.
Вся изъятая продукция была уничтожена, а нарушители привлечены к административной ответственности.
Продукты питания, купленные в местах несанкционированной торговли, могут стать причиной заражения пищевыми токсикоинфекциями и инфекционными заболеваниями – дизентерией, сальмонеллезом и другими кишечными инфекциями, а также бруцеллезом, туберкулезом, напомнили в Россельхознадзоре.
Комментарии
Заботливые вы наши.Счастья Вам. Чтоб всегда были свободные запястья.