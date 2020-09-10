Байдарки и Wi-FI. В Барнауле готовят площадку на Кубок мира по гребле

"Ростелеком" начал подготовку IT-инфраструктуры для проведения первого этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования состоятся уже в мае следующего года на Гребном канале в пригороде Барнаула.

"На Кубке мира – 2021 мы снова будем предоставлять каналы связи, цифровую телефонию и видеонаблюдение. Перед нами так же стоит задача спроектировать зону беспроводного интернета, значительно расширив территорию действия сигнала. Сейчас идут первые обследования", – сообщила заместитель директора – директор по работе с корпоративным и госсегментами Алтайского филиала "Ростелекома" Светлана Седова.

В 2018 году специально для организации Первого международного турнира по гребле "Кубок чемпионов" компания "Ростелеком" построила на Гребном канале два километра магистральных оптических линий связи. Еще два километра "оптики" оператор проложил внутри административного корпуса и до судейской вышки. На базе построенной транспортной сети "Ростелеком" развернул Wi-Fi, "Виртуальную АТС" и предоставил доступ к 100 каналам интерактивного ТВ в гостиничные номера спортсменов. Для контроля за безопасностью участников и болельщиков соревнований компания установила камеры видеонаблюдения.

Кроме того, "Ростелеком" с помощью собственных магистральных каналов обеспечит съемочной бригаде российского телеканала "Матч ТВ" доставку сигнала из Барнаула до Москвы для организации трансляции Кубка мира. Технические специалисты компании успешно отработали пилотный проект на предыдущих международных соревнованиях.

В Кубке мира – 2021 планируют участвовать 1 300 спортсменов, 300 из них – с ограниченными возможностями здоровья. Для подготовки к соревнованиям организаторы построят обводной канал, установят трибуны на 3 000 человек и обустроят автостоянку на несколько тысяч автомобилей. В будущем спортивный объект будет использоваться еще и как место отдыха горожан.