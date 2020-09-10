Названы самые популярные подержанные автомобили в Алтайском крае

Автомобильный портал Drom.ru составил рейтинг наиболее популярных автомобилей на вторичном рынке. В Алтайском крае лидер остался неизменным, места его преследователей претерпели изменения в сравнении с 2015 годом.
Первое место, как и пять лет назад, занимает Toyota Corolla. На второе место вырвался ВАЗ-2107, сместив Toyota Camry на третью строчку.
Замкнули пятерку еще два автомобиля семейства ВАЗ: Lada 2110 и Lada 2109. Примечательно, что в 2015-м популярнее была "девятка", в то время как теперь чаще берут подержанные "десятки".
Стоит отметить, что предпочтения по стране значительно отличаются от региональных. Так, наиболее продаваемой машиной на б/у рынке стала Lada Granta. В тройке также Toyota Camry и Hyundai Solaris. Кроме того, в пятерку вошли Lada Priora и Kia Rio.
Комментарии
Ничего удивительного, народ постепенно нищает, и не далёк тот день когда б/у жигули будут на первом месте в рейтинге продаж....
Скоро и ускова превратится в поток, каарталы выселки с нищими
Самокритично
Тойота. Купи новой и катайся 200 т. км. без проблем, потом продай за нормальную цену.
10.09.2020 09:15
Друк
Тойота. Купи новой и катайся 200 т. км. без проблем, потом продай за нормальную цену.
Таксисты и госструктуры так и делают, только дурак который берет такое авто у перекупа про 200 т.км узнает сильно позже.
и не далёк тот день когда б/у жигули будут на первом месте в рейтинге продаж
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все наоборот, чем дороже будет бензин, тем меньше кому-то будут нужны прожорливые машины стоимостью как заправить полный бак один раз
200 тыс км. пробег. Камри в этом смысле в зоне риска, таких машин много на рынке. Некоторые и по 300 тыс наезжают за 2-3 года, сматывают до 60 тыс и продают типа как почти новую. Остерегайтесь таких, не смотрите на пробег, смотрите на состояние. Это не сложно, даже вид руля, сидений, подлокотников, ковриков говорит о многом.