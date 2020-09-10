Названы самые популярные подержанные автомобили в Алтайском крае

Автомобильный портал Drom.ru составил рейтинг наиболее популярных автомобилей на вторичном рынке. В Алтайском крае лидер остался неизменным, места его преследователей претерпели изменения в сравнении с 2015 годом.

Первое место, как и пять лет назад, занимает Toyota Corolla. На второе место вырвался ВАЗ-2107, сместив Toyota Camry на третью строчку.

Замкнули пятерку еще два автомобиля семейства ВАЗ: Lada 2110 и Lada 2109. Примечательно, что в 2015-м популярнее была "девятка", в то время как теперь чаще берут подержанные "десятки".

Стоит отметить, что предпочтения по стране значительно отличаются от региональных. Так, наиболее продаваемой машиной на б/у рынке стала Lada Granta. В тройке также Toyota Camry и Hyundai Solaris. Кроме того, в пятерку вошли Lada Priora и Kia Rio.