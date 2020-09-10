Алтайский суд отказал тяжелобольному мужчине в пользу Минздрава

Суд встал на сторону Минздрава Алтайского края в разбирательстве по делу 39-летнего жителя Поспелихи.
Мужчина тяжело болеет и имеет первую группу инвалидности. Три раза в неделю пациент вынужден ездить в Рубцовск на процедуру гемодиализа.
Помимо этого, сельчанин страдает от сахарного диабета, на фоне чего развиваются проблемы со зрением. Сейчас мужчина лежит в больнице после серьезной операции на глазах.
Прокурор Поспелихинского района потребовал от регионального Минздрава обеспечить доставку инвалида на процедуру гемодиализа и обратно. Поспелихинский районный суд поддержал иск. Однако в министерстве оспорили это решение. Чиновники сослались на то, что проезд пациентов до места оказания медуслуг не включен в тариф на оплату медпомощи, а также на то, что в регионе есть практика возмещения расходов по оплате проезда таким больным.
Суд апелляционной инстанции встал на сторону Минздрава, пишет "КП".
Комментарии
Всё для народа ((((
не чинуши, а чушканы
зато все скрепно и духовно
в регионе есть практика возмещения расходов по оплате проезда таким больным
А прокурор и суд первой инстанции про это не знали? Сомнительно. Похоже на лапшу на уши и возникает подозрение, что краевые чиновники с краевым судом порешали
Оптимизация до абсурда
А что возможно только возмещение, а если у человека нет денег?!
Да и с возмещением вопрос. Иначе прокуратура и суд района про него знали бы
Чем так мучиться, может, переехать в рубцовск уже?
- гость -
Чем так мучиться, может, переехать в рубцовск уже?
Или помереть... (не нужно чинуш напрягать однако)
Доставка лежачего больного от больницы до дома в Барнауле 2200. Это нормально?? Откуда такие цены? Не в другой город, не в пригород. Расстояние не больше 5-7 км.