Алтайский суд отказал тяжелобольному мужчине в пользу Минздрава

Суд встал на сторону Минздрава Алтайского края в разбирательстве по делу 39-летнего жителя Поспелихи.

Мужчина тяжело болеет и имеет первую группу инвалидности. Три раза в неделю пациент вынужден ездить в Рубцовск на процедуру гемодиализа.

Помимо этого, сельчанин страдает от сахарного диабета, на фоне чего развиваются проблемы со зрением. Сейчас мужчина лежит в больнице после серьезной операции на глазах.

Прокурор Поспелихинского района потребовал от регионального Минздрава обеспечить доставку инвалида на процедуру гемодиализа и обратно. Поспелихинский районный суд поддержал иск. Однако в министерстве оспорили это решение. Чиновники сослались на то, что проезд пациентов до места оказания медуслуг не включен в тариф на оплату медпомощи, а также на то, что в регионе есть практика возмещения расходов по оплате проезда таким больным.

Суд апелляционной инстанции встал на сторону Минздрава, пишет "КП".