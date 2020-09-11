В Барнауле восстановят загубленный при благоустройстве кустарник

Мэрия Барнаула намерена восстановить кустарник рядом с БЮИ, который загубили рабочие, сообщает "Банкфакс".

Зеленые насаждения высадили в 2018 году, потратив на это почти 300 тысяч рублей. Часть кустарников засохла летом следующего года, а другую уничтожили во время снегоуборочных работ, о чем писал Telegram-канал "Барнаульский нытик".

В пресс-службе городской администрации на запрос журналистов ответили, что повторной высадкой насаждений займется тот же подрядчик, причем платить ему за это не будут.

В мэрии утверждают, что все работы выполнят в рамках гарантийных обязательств, так как большая часть насаждений погибла из-за усыхания. Работы планируется выполнить с сентября по октябрь.