Кабы не было зимы. Жильцы "Демидов парка" уверены, что будут вновь замерзать в квартирах

Жильцы дома "Демидов парк" в Новоалтайске опасаются, что вторую зиму будут замерзать в собственных квартирах. В прошлом году, по их словам, температура на первых этажах опускалась до +5 градусов. Люди уверены, что ситуация повторится вновь: за год проблемы, из-за которых здание промерзало, так и не были решены. Управляющая компания, обслуживающая дом, перекладывает ответственность на застройщика, застройщик – на управляющую компанию. Между тем именно в этом комплексе выдавали квартиры врачам. Люди просят губернатора Алтайского края вновь вмешаться в ситуацию, чтобы их проблема, наконец, решилась. Что происходит сейчас в ЖК "Демидов парк", выяснял amic.ru.

"Купите телевизор и станет теплее"

Наталья вложила деньги в строительство "Демидов парка" еще в 2014 году. Более пяти лет женщина ждала сдачи дома, переживала, что он станет долгостроем, вместе с остальными дольщиками направляла письма во все инстанции. Но когда дом, наконец, был завершен и собственники получили ключи, Наталья осталась на съемной квартире: увидев, что собой представляет "жилье", побоялась, что замерзнет. Однако платить за чужое, когда есть свое, женщине надоело. Поэтому она сделала ремонт и в августе 2020 года заехала в квартиру. Хотя предстоящей зимы очень боится.

"Я думаю, что зимой буду проблемы. В прошлом году они были из-за неотлаженной системы отопления. За это время ее, естественно, никто не заменил. Так куда проблемы денутся?" – возмущается женщина.

Жильцы "Демидов парка" жаловались на холод в квартирах с ноября 2019 года. В дом несколько раз приезжала комиссия, последнюю (в декабре 2019 года) организовала прокуратура. В ее состав вошли представители администрации Новоалтайска, краевого Минстроя, госинспекции, специалистов теплоснабжающей организации МУП "НТС", управляющей компании "Успех", а также эксперты АлтГТУ. Специалисты установили, что одна из причин холода в квартирах – отклонения, допущенные при строительстве дома.

Из сообщения прокуратуры Алтайского края:

В ходе проверки установлено несоответствие температуры воздуха в жилых помещениях санитарно-гигиеническим требованиям. Выявлены отклонения при строительстве здания (в кладке заполнения каркаса, в межквартирных перегородках – неполное заполнение раствором части вертикальных швов), имеются усадочные трещины.

Впрочем, по заключению прокуратуры, ответственность за промерзание дома лежит и на самих жильцах. Некоторые из них меняли приборы отопления либо вовсе срезали радиаторы, перекрывали краны. Выявили немало случаев, когда окна пустующих квартир или лоджий оставались открытыми. И это при -40 градусах.

В декабре 2019 специалисты комиссии объясняли жильцам: пока дом не заселен (из 778 тогда было заселено лишь 12), пока во всех квартирах не сделают ремонт, не утеплят их изнутри, он будет остывать. Но жильцы не согласны с таким заключением.

"Нормальный дом от нормального застройщика даже пустой стоит, но он все равно теплый. Мне на рабочей группе даже говорили: "Вот начнете жить, варить кашу, купите телевизор, станет теплее". Вы о чем говорите? Я включу телевизор и у меня станет теплее? Это просто отговорки", – уверена собственница квартиры в "Демидов-парке" Светлана.

Женщина тоже не живет в своей квартире, хотя платит за нее ипотеку: в прошлом году температура в комнатах никогда не поднималась выше 16 градусов.

"У нас у каждого свои причины, почему в квартирах холодно. Так как застройщик на всем экономил, то коммерческие помещения на первых этажах не отапливали (в декабре 2019 года температура наружных стен на первых этажах была -11 градусов, – прим. ред.). Из-за этого не могли прогреться и квартиры на втором и третьем этажах. На рабочей группе была женщина, проживающая над коммерческими помещениями, она говорила: "У меня двое детей, мы замерзаем". На что ей ответили: "Постели два-три ковра, утепляйся". Другая причина промерзания в том, что дом состоит из трех частей. Есть две стены примыкания, между ними должно быть расстояние, это нормально. Однако это расстояние должно быть утеплено, но этого не сделано, стены в квартирах ледяные. Сейчас мы боимся предстоящей зимы", – отмечает Светлана.

"Вроде более-менее"

А вот Роман, купивший квартиру в "Демидов парке" меньше месяца назад, пока не знает, к чему готовиться. Семья ждет документы на недвижимость, снимает квартиру в этом же комплексе и планирует делать ремонт. Роман говорит, что перед покупкой расспрашивали жильцов о доме. Мнения были разные, а потому он надеется на лучшее.

"Про дом спрашивали. Некоторые нам говорили, что мерзли. Но опять же, люди с четвертого и пятого подъездов рассказывали, что зимой у них в квартире было тепло. Кому верить – кто его знает. Мы сами из Тальменского района. Здесь рядом, поэтому решили приобрести жилье именно в этом доме. Посмотрим", – отмечает Роман.

Не смутило покупателей и то, что стены в приобретенной квартире усыпаны трещинами. Единственное, что заставило людей все-таки сомневаться в качестве недвижимости, – система отопления.

"В квартире ничего нет, голые стены, и по ним идут трещины. Даже в той квартире, которую снимаем, трещины. Но несущая конструкция дома – монолит, а стены заполнены блоками из газобетона. Мы посмотрели по общей обстановке, что трещины как раз в газобетоне. Меня смутило только то, что в квартирах всего одна труба отопления. Обычно их две – "подача" и "обратка". А так вроде более-менее", – отмечает мужчина.

Судя по отзывам соседей, Роману действительно за тепло в квартире можно не переживать: он купил жилье на верхнем этаже дома, жители которых на холод не жаловались. Именно из-за того, что в здании нет "обратки" (такая схема отопления называется однотрубной), тепло по дому распределяется не параллельно, а последовательно.

И все бы ничего, но как говорят эксперты, при такой схеме должно стоять более мощное оборудование отопительной системы, чем в "Демидов-парке". В этом случае тепло, как и положено, "разгонялось" бы по всему дому. Однако установленные в здании узлы рассчитаны на пятиэтажный дом, а в ЖК – 12-16 этажей. Именно поэтому нижние этажи тепло не получают – все "забирают" верхние квартиры.

Из заключения специалистов Алтайского государственного технического университета (декабрь 2019 года):

Принятые в проекте технические решения по подбору оборудования индивидуального теплового пункта (теплообменник и циркуляционные насосы системы отопления) не соответствуют расчетным (проектным) параметрам системы отопления. Принятая однотрубная схема отопления жилого дома с вертикальной разводкой не эффективна для 16-этажного жилого дома. Зауженные замыкающие участки в узлах подключения приборов повышают гидравлическое сопротивление системы отопления, а это приводит к увеличению дефицита тепла на нижних этажах.

Работа над ошибками

Сейчас жильцы задают вопросы о предстоящем отопительном сезоне управляющей компании "Успех". Именно она обслуживает дом после его сдачи. По словам людей, работы по подготовке дома начались именно после их обращений.

"Когда мы начали спрашивать про отопительный сезон, только тогда управляющая компания зашевелилась. И знаете, что произошло? Дали опрессовку, а трубы не выдержали. Затопило пять или шесть квартир. Как дом подготовлен к зиме, никто не знает", – рассказывает Ольга.

Руководитель УК "Успех" Алексей Ткаченко пояснил amic.ru: выполнить опрессовку, то есть испытания сетей перед предстоящим отопительным сезоном компания просто обязана. Однако вины УК в том, что квартиры были затоплены, нет. Виноваты собственники, уверен руководитель.

"Были не прорывы, а разгильдяйство, как и в прошлом году. Людям говорили: не лезьте к системе отопления. Эти затопления были из-за того, что люди самовольно снимали приборы отопления и оставляли краны открытыми", – говорит Алексей Ткаченко.

Но и он опасается, что предстоящей зимой, как и прошлой, дом будет замерзать. Ведь проблемы с мощностью системы отопления так и не были исправлены.

"Система отопления работает не должным образом, есть спецзаключение, застройщику выдано предписание об устранении нарушений в тепловой системе. "Аспект" перенаправил претензию генподрядчику. Теперь они якобы судятся: застройщик предъявил претензии генподрядчику, а он – "Аспекту", который не заплатил за работы. Я уже написал письма застройщику и администрации города, что меня настораживает данная ситуация. Нельзя вот так заходить в отопительный сезон", – считает Алексей Ткаченко.

Застройщик же настаивает: дом сдан еще в 2018 году, а потому теперь все вопросы – к управляющей компании. Однако "Аспект" готов, как и в прошлом году, отрегулировать поставку тепла от котельной до дома. Такая работа проводится вручную и позволяет подавать в дом тепло в том объеме, который соответствует температуре за окном.

"С 2018 года у дома есть управляющая организация, которая занимается промывкой системы отопления, опрессовкой, подготовкой к отопительному сезону. Что касается проблем, которые были в прошлом году, то с привлечением субподрядной организации, которая и делала систему отопления, была произведена его настройка. Вообще это должна выполнять управляющая компания, но не сделала. Если понадобится делать работу в этом году, пригласим подрядчика, но пока нас об этом не просили", – отмечает руководитель компании "Аспект" Владимир Шрамко.

По его мнению, сейчас большая часть проблем в "Демидов-парке" решена. Правда, каких именно – Владимир Шрамко не уточняет. Он считает, что остались вопросы только к жильцам, которые не хотят отделывать квартиры изнутри, оставляют открытыми лоджии и закрытыми краны в системе отопления.

"Я уже не влияю на этот дом в части тепла и отопления. Есть организация, которая обслуживает его. Если бы я его обслуживал, я бы озадачился, чтобы все краны были настроены правильно, чтобы тепловые сети подавали тепло должным образом. Нужно понимать, когда подадут тепло. В прошлом году на улице было уже холодно, а дом не топили, поэтому он не мог нагреться. Я надеюсь, все сделали работу над ошибками и примут к сведению опыт прошлого года", – говорит Шрамко.

Пока управляющая компания и застройщик перекладывают ответственность друг на друга, жильцы дома (а теперь уже заселились 150 семей) запасаются обогревателями. Однако пускать ситуацию на самотек люди не намерены: они уже направили письмо на имя губернатора Алтайского края, в котором просят Виктора Томенко разобраться в их проблеме. Кстати, в 2018 году они уже обращались к Томенко и просили помочь в достройке дома. Тогда губернатор помог, дом сдали. И сейчас люди уверены, что самой эффективной мерой решения проблем в их случае остается личное вмешательство главы региона.

Что известно о ЖК?

"Демидов парк" начали возводить в 2014 году. Застройщик пообещал построить 15 жилых высоток, торговый центр, многоуровневые гаражи, школы, три детских сада, фонтан и скверы. В проект вложились более 500 дольщиков, которые были вынуждены пять лет ждать свое жилье. Первый дом на 778 квартир обещали сдать в 2016 году. Но в 2015 году работы замерли.

Застройщик заявил, что его планы спутал кризис, продажи встали и денег на достройку нет. Ситуацию спасли власти Алтайского края. Они выкупили 200 квартир в проблемном доме для медиков, сменили подрядчика. Эти деньги позволили достроить единственный объект "Демидов парка", который теперь одиноко стоит в чистом поле. Рядом находится котлован для второго дома, однако застройщик "Аспект" еще в 2019 году заявил корреспонденту amic.ru, что планов на возобновление работ у компании нет.

Зато семьи с детьми, проживающие в "Демидов парке", могут не волноваться о нехватке мест в социальных учреждениях: в конце июня 2020 года рядом с домом заработал детский сад № 2, а сразу за территорией ЖК сейчас возводят школу на 550 мест.

Кстати, через дорогу от "Демидов парка" в 2014 году планировали построить такой же огромный микрорайон на 15 домов. Участок с торгов купила компания "Барнаулкапстрой", однако от планов девелопер отказался, сообщает "Алтайский портал недвижимости".