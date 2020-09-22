Да будет ярмарка. На окраине Барнаула построят новый фермер-центр

Новый ярмарочный комплекс планируют построить на ул. Власихинской в Барнауле. Землю под торговый объект выставил на аукцион краевой Фонд имущества. По соседству с будущим рынком находятся два застраиваемых микрорайона и скоро возникнет еще один, поэтому комплекс будет обеспечен высоким покупательным трафиком.

Что известно о рынке?

Под ярмарочный комплекс отвели участок по адресу ул. Власихинская, 188. Его площадь составляет 2,5 га. В документах к торгам указывается, что на территории растут кустарники и трава и нет никаких строений. По участку проходит линия электропередачи, других сетей нет.

Кадастровая стоимость земли (которая, как говорят эксперты, приближена к рыночной) составляет 29,7 млн рублей, однако край реализует ее почти в 3,5 раза дешевле: стартовая цена продажи – 8,7 млн рублей.

Согласно условиям аукциона, площадь будущего здания не должна превышать 10 тыс. квадратных метров – это максимально допустимая площадь застройки для этого участка. Для сравнения: такая же площадь (10 тыс. "квадратов") у продовольственного рынка на ул. Взлетной, в котором "уживаются" более ста различных компаний.

Для развивающегося района

Участок под ярмарочный комплекс находится в быстро развивающемся районе города. Рядом застраивается квартал 2009, где в настоящий момент возводят четыре многоквартирных дома. Недалеко расположен новый микрорайон Балтийская крепость.

Кроме того, по соседству планируется построить два бизнес-центра: в начале сентября фонд имущества объявил о продаже участков на ул. Власихинской, 204, и Власихинской, 206.

Мэрия пообещала, что до конца года выставит на торги квартал 2012, который расположен напротив ТРЦ "Арена". По предварительным оценкам девелоперов, в нем можно построить около десяти многоквартирных домов.

Новый старый формат

Массовый интерес к фермерским рынкам и ярмаркам в Барнауле наблюдался в 2016-2017 годах. Тогда в столице края построили сразу четыре рынка: "Эко-ярмарка ВДНХ", Фермерский дворик", а также "Маймарт" в ТРЦ "Весна" и "Экомаркет" в ТРЦ "Европа". Через год проекты в торгово-развлекательных центрах закрылись: как отметили эксперты, они не попали в формат. На рынках предлагали мраморную говядину, сыры, лимонады, продукцию из трав – элитные и экологические продукты, спрос на который оказался низким. Остальные же чувствуют себя вполне неплохо.

В 2018 году еще один фермерский рынок открылся в ТРЦ "Праздничный", а в 2019 году после масштабной реконструкции заработал Старый базар.

Кстати, фермерских рынков в Барнауле могло быть больше: летом 2018 году компания "Мария-Ра" анонсировала, что приступает к возведению продуктового рынка на ул. Балтийской, 116. Но уже через несколько месяцев стало известно, что сеть отказалась от этой идеи, посчитав ее неперспективной.

Вместо рынка компания построила "безымянный" ТЦ. Центральное место в нем занял супермаркет "Мария-Ра". Также в ТЦ находятся магазины одежды, обуви, детских товаров, косметики.

Рынок сельхозпродукции планировали построить и на ул. Взлетной, 33. Это двухэтажное здание с витражным остеклением и большой парковкой. Однако после того как объект был достроен, его переделали в торгово-офисный центр: здесь находятся ресторан, несколько магазинов, а также салоны красоты, офисы транспортных и логистических компаний.

Сейчас же, похоже, интерес к фермерским рынкам вновь возвращается. Это прогнозировал и руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Ранее он пояснил amic.ru, что из-за пандемии коронавируса на рынке коммерческой недвижимости Барнаула, в том числе и продуктового ретейла, возможна смена форматов. Предприниматели будут искать концепции, которые окажутся менее подвержены кризису. Например, вместо супермаркетов могут возникать магазины-склады и рынки, которые помогут выживать малым предприятиям с небольшим производством.

Факт

Возродить формат рынков и ярмарок планирует и Минпромторг. Как сообщает "Российская газета", летом 2020 года министерство внесло в правительство России законопроект, который упрощает организацию рынков и ярмарок.