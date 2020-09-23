Проезд в общественном транспорте Барнаула может подорожать с ноября

Проезд в общественном транспорте может подорожать в Барнауле уже с 1 ноября. Окончательно решение будет принято на специальном заседании Координационного совета по ценообразованию, которое пройдет 24 сентября. Но, как сообщили amic.ru представители нескольких крупных барнаульских перевозчиков, вопрос повышения стоимости проезда в краевой столице уже практически решен.
Насколько повысят тариф?
Как надеются перевозчики, стоимость билета в автобусах и электротранспорте 1 ноября составит 26 рублей, а в маршрутках – 28 рублей. Для обладателей специальной транспортной карты проезд будет дешевле на 2 рубля от установленного тарифа. Таких в столице края несколько десятков тысяч человек: в основном школьники и студенты.
Перевозчики объясняют, что без индексации тарифа невозможно платить высокие зарплаты водителям и кондукторам, которые не готовы работать за 18-20 тысяч рублей в месяц. Власти Барнаула согласны с этими аргументами, но на прошлом совете не смогли договориться с перевозчиками в вопросе проездных билетов для льготных пассажиров. В мэрии настаивают, что количество поездок у такой категории граждан не должно быть ограничено. К этому вопросу вновь вернутся на совещании 24 сентября. Но обе стороны понимают, что оттягивать повышение нельзя. Даже несмотря на не самые лучшие времена для экономики страны и края.
Что говорят в мэрии?
Там подтвердили, что Координационный совет состоится 24 сентября. Из-за "ковидных" ограничений он пройдет без журналистов. О результатах совещания сообщат на сайте администрации Барнаула.
Что говорят перевозчики?
О том, что необходимость повышения тарифов, прежде всего, вызвана ростом цен на топливо, ГСМ и запасные части. Особенно подорожали запчасти импортного производства – в полтора раза из-за падения рубля. А почти 90% всего автопарка в Барнауле – иностранные автобусы. В то же время в последнее время транспортники отмечают существенное снижение пассажиропотока. Перевозчики утверждают, что значительно выросла в компаниях и текучка кадров: с начала года она составила около 40%. Водители уходят работать в другие отрасли, где заработная плата в два или три раза больше. Да и кондукторы не готовы стоять на ногах по 12 часов в смену за 18-20 тысяч рублей.
По словам директора предприятия "Евробус-Плюс" Романа Арапова, перевозчики ждут не дождутся, когда повысят тариф. Изначально это должно было произойти с октября.
При этом Арапов подчеркивает, что кардинальных изменений в сфере перевозок при новом тарифе не будет. Все дополнительные средства уйдут исключительно на зарплату сотрудникам и на закупку автозапчастей. Об обновлении автопарка пока не приходится даже мечтать. Для этого нужна помощь государства. Такой опыт уже есть у соседних Омской и Кемеровской областей, где закупили сотни новых автобусов на миллиарды рублей. Своими силами сделать алтайские перевозчики этого не смогут. В таком случае тариф придется повысить до 35 рублей, но власти города на такие кардинальные меры не пойдут.
"Считаем дни до повышения. Мы очень рассчитываем на эти деньги", – пояснил Арапов.
Руководитель другого крупного перевозчика на условиях анонимности пояснил, что в этой ситуации заложниками становятся сами барнаульцы. Некоторые автобусы на маршрутах, которые обслуживает его компания, просто нерентабельны. Со следующего года придется всем городским перевозчикам заплатить дополнительные средства на установку тахографов и онлайн-касс. Это миллионы рублей. В других регионах, например, эти затраты компенсирует государство.
Более подробно о ситуации в отрасли можно узнать в программе "Переговорка" с исполнительным директором ассоциации автоперевозчиков Барнаула Николаем Долженко. Там он объяснил, почему компании не в состоянии закупать новые автобусы, а сделать общественный транспорт комфортным может только государство. За собственные средства. Также Николай Долженко рассказал о разваливающихся автобусах и почему власти Барнаула должны отказаться от использования маршруток.
Когда в последний раз повышали тариф?
В последний раз цены меняли в январе 2019 года, когда проезд в общественном транспорте Барнаула подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт стоимость билета стала самой низкой: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись.
Комментарии
В Барнауле нет общественного транспорта, всё это частный извоз.
Когда же вы нажретесь!!! А? Член. Комитета!
нормальненько так подняли - на 13%
жить стало лучше, жить стало веселей)))
Почему в других городах Сибири тариф ниже, а стоимость бензина выше?
"Считаем дни до повышения. Мы очень рассчитываем на эти деньги"
нy-нy, рассчитывайте
а мы больше будем ходить пешком...
АБОРИГЕН
В Барнауле нет общественного транспорта, всё это частный извоз.
а как-же МУП Горэлектротранс...
Но обе стороны понимают, что оттягивать повышение нельзя.
Обе стороны конченные твари
23.09.2020 08:34
- гость -
А почти никак.
Этот оправдательный бред даже комментировать не хочется. Какие еще 90% иностранные автобусы? Девяносто процентов автобусов - старый отечественный хлам, списанный с улиц прочих городов, и пригнанный в Барнаул для зашибания бабла. Автобусы большой вместимости иностранного производства на улицах города стали большой редкостью. О какой нерентабельности перевозок можно говорить, если бОльшая часть оплаты за проезд проходит черным налом без всякого учета? Кто, кроме хозяев маршрутов считал эту рентабельность?
Сейчас побурлят терпилы-пешеходы в комментах и будут платить по повышенной как миленькие. И ездить в вонючих разваливающихся автобусах как селедки в бочке. Пожалуй, это прекрасно!
Система общественного транспорта города деградирует уже лет 20. Если власти города не предпримут никаких шагов для исправление ситуации, город окончательно остановится в своем развитие и превратится в заштатную дыру без каких либо оговорок.
К сожалению в сложившейся централизованной путинской системе, власти на местах не более чем декорация, не имеющая ни политической, ни экономической самостоятельности.
Торопятся поднять в этом году, чтобы в следующем было очередное повышение цен.
Чет с предыдущего поднятия стоимости проезда не заметил повышения цен на ГСМ, а вот как раз небольшое снижение было!
Мне до работы с пересадкой ехать, то есть отдам 60 рублей в один конец. Туда-обратно 120, в неделю 600 рублей. Ездить на своей машине дешевле будет. На 500 заправляюсь - на всю неделю хватает, это летом. Зимой пусть даже 1000 будет, зато в тепле и комфорте. Идите лесом перевозчики!!!
город окончательно остановится в своем развитие и превратится в заштатную
А разве уже не...?
23.09.2020 09:06
- гость -
И я того же мнения 20 лет не езжу на ОТ, единственное детей придется научить там ездить на учебу в институт, на время пока не будет в/у.
Цартвирус... всем плохо, всем денег не хватает. Счего перевозчики решили, что они лучше всех???
Как хорошо, что меня так и оставили на удаленке... Мне, как и гостю от 09.06, ездить пришлось бы с пересадками, нунафиг...
"Перевозчики объясняют, что без индексации тарифа невозможно платить высокие зарплаты водителям и кондукторам, которые не готовы работать за 18-20 тысяч рублей в месяц".
А другие люди готовы работать за 18-20 тысяч рублей. Бред
Не знаю! Трое знакомых работают на маршрутках и получают далеко не 20 тыщ. И одеваются и на камрюхах ездят и хаты купили. Жены не работают.
В сложившейся ситуации радует одно - чем быстрее произойдёт окончательная деградация остатков системы общественного транспорта, тем быстрее начнут приниматься меры по её восстановлению...
Такси теперь точно самый дешевый транспорт. Сбылись мечты поздних совков - пивнушки в каждом доме и куча сортов пива без очереди и доступное такси.
И опять не нравится.
То есть для кондуктов 18 тыр маленькая зарплата, а для муниципальных служащих (которые тоже считаются чиновниками) - 18 тыр достойная зарплата. Настолько достойная, что ее не будут индексировать даже на 3% (здесь же на амике уже была новость о том, какие молодцы в минфине придумали не индексировать)
Бла-бла-бла... Вы сначала ОБЯЖИТЕ маршруточников принимать безнал и выдавать билет, потом врите про снижение пассажиропотока и всё такое...
Свои бы аппетиты поубавили хозяева транспорта и всем водителям и кондукторам бы хватило.
23.09.2020 09:39
Чучмек
Не думаю, что такие меры будут приниматься, т.к. трудно представить, что именно может к этому привести. Деградация ОТ не может, т.к. намного выгоднее развивать личный автотранспорт - автокредиты, мойки, парковки, шиномонтажки и проч. - это такой нехилый кусок экономики, который будут развивать и развивать, т.к. налоги, рабочие места и проч.
Часть населения будет передвигаться на том, что предложат автоперевозчики, т.к. деваться будет некуда.
Такси тоже подорожает.
Есть надежда на то, что будет больше велосипедистов, но 1) наша зима, 2) наша инфраструктура и 3) поведение кое-кого из водителей автомобилей способствовать этому не будут никак.
Вообще бы не позорились, постоянно сломанный грязный, мало того дырявый транспорт. Едешь зимой - в полу дыры - дорогу видно.
"Полный" постоянно. По полчаса ждешь на остановках (весь проморозишься) особенно зимой.
За что платить? На 60-м маршруте нормальные автобусы заменили тесными маршрутками. Во время эпидемии.
Сколько средств в год выделяется из бюджета муниципальным перевозчикам.
Надоели оборзевшие изнывшиеся владельцы маршрутов!!! О какой нерентабельности речь? Всё идет безналом. В 57 кондуктор без зазрения совести выдает билетики отрывные катушечные, когда просишь провести через терминал - в глазах вся злость мира. В автобусе единице, которую с трудом дождаться на стекле висит надпись, что принимают транспортные карты и расчет по терминалу, а отдельной строкой крупными буквами прописано что "лучше денежкой", соответственно без всякого документа. Про маршрутки вообще молчу. Набрали транспорта, в котором даже детям не разойтись, не то что нашим упитанным гражданам, да еще если в теплой одежде. Идите лесом! Даже разовые поездки ничего кроме раздражения и злости не вызывают! После повышения люди точно будут выбирать альтернативные варианты, по крайней мере наша семья.
23.09.2020 09:37
- гость -
Не знаю! Трое знакомых работают на маршрутках и получают далеко не 20 тыщ. И одеваются и на камрюхах ездят и хаты купили. Жены не работают.
Да.
Узенькие беленькие маршрутки за 28 рублей??? Где зашёл, встал шпротом, а потом, чтобы выйти, надо всех пассажиров растолкать?
СЕРВИС!!!
Требую, чтобы Франк и владельцы узких маленьких маршруток ощутили весь ШИК своих услуг, проехав на такой маршрутке, нет, сначала пусть попробуют в них залезть в час пик, в районе Павловского тракта например остановка Кондитерская фабрика.
И мы посмотрим, захотят ли они 28 рублей платить за такую оказанную услугу.
Сходили на выборы, получайте
23.09.2020 10:09
- гость -
За что платить? На 60-м маршруте нормальные автобусы заменили тесными маршрутками. Во время эпидемии.
Люди для них ничтожество! Лишь 25 рублей-28 рублей
23.09.2020 10:42
гость
Узенькие беленькие маршрутки за 28 рублей??? Где зашёл, встал шпротом.
Там можно еще сесть на сиденье, уперев коленки в сидушку перед собой. Про езду с сумками в маршрутке - это полный треш. Сумку там поставить абсолютно некуда.
" город окончательно остановится в своем развитие и превратится в заштатную дыру"____________Поскольку Барнаул в настоящий момент просто дыра, то нам есть еще куда расти. А какова по Вашему дистанция от просто дыры до заштатной дыры?
Пофиг, ибо на удалёнке!
Чего раскудахтались, уже анонсировали что скоро ОТ будет абсолютно бесплатным, правда водятлам везде платную дорогу учинят, да и поделом, вона как корытами гордятся.