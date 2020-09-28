"Эстафета поколений". В Барнауле прошел уникальный турнир по биатлону

Турнир по биатлону "Эстафета поколений" прошел 26 сентября в Барнауле в биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва. Впервые подобные соревнования провели в крае пять лет назад. В ней принимают участие биатлонисты от 10 до 70 лет. За два года "Эстафета поколений" стала уникальным событием. На турнир с большим желанием приезжают со всей Сибири. В этом году организаторы, среди которых традиционно выступил Барнаульский пивзавод, посвятили гонку юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Эстафетная гонка традиционно включает шесть этапов с огневыми рубежами: на первых – спортсмены соревнуются на кроссовой дистанции, на последних – на лыжероллерах. Эстафета передается от младших к старшим участникам. Провести гонку планировали еще в мае – к юбилею Победы. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, старты отложили на осень. На этот раз организаторам не помешала не самая хорошая погода для сентября: с самого утра 26 сентября в Барнауле лил дождь. На гонку приехали участники из соседних регионов, включая Новосибирск, Горно-Алтайск и Томск, – одного из лидеров биатлона среди ветеранов в Сибири. В общей сложности в "Эстафете поколений" приняли участие 84 человека. Самому молодому участнику – 9 лет. Самому возрастному – 72 года.

"Таких соревнований в России больше никто не проводит. Только мы. В этом году на эстафету заявились 14 команд. Больше, чем в прошлые годы. Связано это с тем, что эстафета посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Принцип "Эстафеты поколений" – передать опыт юным спортсменам. Во время войны воевали все: от мало до велика. Подростки уже участвовали в боях, а, например, одному из снайперов во время войны было 84 года", – пояснил председатель барнаульской Федерации биатлона Андрей Угаров.

Как рассказал многократный чемпион России по биатлону среди ветеранов, почетный житель города Сергей Локтев, благодаря турниру у перспективных, но еще юных спортсменов появляется возможность выступить вместе с прославленными и опытными биатлонистами. Многие ветераны делятся своими секретами и не дают молодежи расслабиться.

"Соревнования постепенно получают межрегиональный статус. Надеемся, что когда-нибудь они приобретут и международный формат. Турнир уникальный. В нем участвуют вместе дети и действующие спортсмены, а также ветераны. К сожалению, из-за известных причин мы не смогли провести гонку в мае – к юбилею Победы. Сентябрь тоже важная дата для нашей страны: именно в этот месяц завершилась Вторая мировая война. Поэтому сегодняшняя гонка посвящена сразу двум памятным датам", – пояснил Сергей Локтев.

По его словам, в этом году было не так много соревнований из-за ограничений. Поэтому любой старт – большой праздник для биатлонистов. По мнению Сергея Локтева, огромным толчком к развитию биатлона может стать завершение строительства комплекса в Белокурихе. Там можно проводить соревнования самого высокого уровня, в том числе и для ветеранов. Комплекс поднимет уровень биатлона в крае на мировой уровень. Именно в Белокурихе, к слову, будет готовиться к Олимпиаде в Пекине сборная страны по биатлону.

Что касается "Эстафеты поколений", то первое место по итогам гонки заняла команда "Алтай-1" в составе Екатерины Лыжиной, Макара Токарева, Платона Егорова, Павла Волкова, Сергея Локтева и Ивана Лыжина. Дистанцию гонки они преодолели за 43 минуты и 4 секунды. На втором месте команда агрохолдинга "Гудвилл", которая была медленнее на 1 минуту 50 секунд. На третьем – сборная Бийска. Ее результат 51 минута ровно.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а также денежные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга "Гудвилл".