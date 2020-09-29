Единороссы возглавили представительные органы в двух алтайских городах

29 сентября депутаты Славгородского горсобрания VII созыва на первой сессии избрали председателя. Им стал генеральный директор ЗАО "Славгородский молочный комбинат" Сергей Кондратов. Об этом сообщает пресс-служба реготделения "Единой России" в Алтайском крае.

На выборах, прошедших 13 сентября, Сергей Кондратов представлял ЕР и одержал уверенную победу в одномандатном избирательном округе № 3. Сегодня его кандидатура была поддержана единогласно. Кондратов подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы новый созыв депутатов работал слаженно независимо от партийной принадлежности.

Кроме того, на сессии Совета депутатов ЗАТО Сибирский, прошедшей ранее, на должность председателя единогласно избран другой представитель "Единой России" – директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" ЗАТО Сибирский Сергей Диких.

Напомним, в ЕДГ в Алтайском крае прошли довыборы трех депутатов алтайского Заксобрания, разыгран 371 депутатский мандат представительных органов муниципалитетов, а также должности 28 глав сельских поселений.

Кандидаты "Единой России" победили во всех трех округах в АКЗС, кроме того, партия власти получила на муниципальных выборах более 73% голосов.