"Дарю идею". Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил считать себя заказчиком отравления Алексея Навального. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Кадырова, если бы оппозиционер назвал его исполнителем или заказчиком отравления, это не выглядело бы так нелепо. "Подумай об этом, дарю идею", – добавил он.

По мнению главы республики, если бы Навального хотели убить в России, то его не стал бы спасать ни один врач, а самолету из Германии не позволили бы сесть в аэропорту Омска.

"Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один – от них избавляются владельцы", – написал Кадыров.

Как ранее сообщил amic.ru, политик Алексей Навальный сообщил, что подает в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Причиной стало обвинение оппозиционера в работе на ЦРУ.