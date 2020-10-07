В Барнауле на два месяца перекроют участок в переулке Некрасова

В Барнауле с 21 октября до 30 декабря перекроют движение по всей ширине проезжей части переулка Некрасова – в районе здания № 31 по улице Чкалова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение связано со строительством дублирующего канализационного коллектора.

Власти города призывают автомобилистов быть внимательными на указанном участке и заранее планировать маршруты для объезда.

Как ранее писал amic.ru, власти Барнаула потратят 189 миллионов рублей на ремонт Павловского тракта и дороги к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко. Завершить работы планируют к 15 ноября.