В Барнауле на несколько дней перекроют участок улицы Малахова

В Барнауле перекроют движение транспорта по улице Малахова в районе здания №2г. Об этом сообщает пресс-центр горадминистрации.

"С 16 по 19 октября в связи с капитальным ремонтом железнодорожного переезда будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части ул. Малахова в районе здания № 2г", – говорится в сообщении.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее сообщалось, что в Барнауле с 21 октября до 30 декабря перекроют движение по всей ширине проезжей части переулка Некрасова в районе здания № 31 по улице Чкалова.