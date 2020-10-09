Не ковидом единым. В Алтайском крае обнаружили возбудитель опасного заболевания

Специалисты обнаружили возбудитель трихинеллеза в мясе барсука, убитого вблизи села Долганка Крутихинского района Алтайского края.
В октябре 2020 года несколько жителей Новосибирской области после возвращения с охоты обратились в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию Новосибирска для проверки безопасности мяса добытого животного. При исследовании специалисты обнаружили трихинеллу – возбудителя опасной болезни, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Трихинеллез – нематодное заболевание, которому подвержен человек, более 100 видов домашних и диких животных, грызуны, насекомоядные и морские млекопитающие.
Болезнь проявляется сильной аллергической реакцией, нередко приводящей к смертельному исходу, а паразиты поселяются в кишечнике и мышцах. Основной путь заражения – через поедание мяса пораженных личинками трихинелл животных.
На данный момент на неблагополучной территории сотрудники ветеринарной службы Алтайского края проводят мероприятия по ликвидации очагов трихинеллеза и ограничения распространения заболевания. Управление Россельхознадзора призывает охотников проверять в лаборатории всех отстрелянных животных, а население – покупать мясо только в официальных магазинах и на рынках.
Комментарии
Кушать надо домашних специально выращенных. А дикие пускай себе бегают
принёс мясо в лабораторию, а тебя на карандаш... иди сюда...
Таки прям возбудитель?
Дикие животные чем только не болеют. Есть их мясо - всегда большой риск подцепить все что угодно - от глистов до чумы.
Вот в Ухане подцепили очередную заразу от летучих мышей.
Барсуки тема -вкусные
Убийцам так и надо. А охотники все убийцы.
Охотнички убийствами развлекаются. Можно подумать кушать им нечего...
Лучше бы какую-нибудь болезнь полетальнее подцепили, чтоб без возврата, сделали бы мир лучше.