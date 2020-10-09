Стань донором – спаси жизнь. В Барнауле пройдет акция по сдаче крови

В Барнауле с 12 по 16 октября 2020 года пройдет социальная межвузовская акция "Стань донором. Спаси жизнь!". Мероприятие уже провели в Рубцовске и Бийске. Донорами крови стали 300 человек.

12 октября в 13:00 на главной площади АлтГТУ состоится открытие акции. Каждый участник получит компенсацию на питание, справку на день отдыха и сувенир.

Организаторы мероприятия отмечают, что сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие. С 8:30 до 12:00 на площади Сахарова будет работать мобильная станция переливания крови.

12 октября в акции примут участие студенты технического вуза, 13 октября приглашают студентов классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института. 14 октября акция пройдет для студентов педагогического и аграрного университетов, 15 октября – для бойцов студенческих отрядов и 16 октября ожидают студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Института культуры.

Подробная информация размещена в официальной группе акции в соцсети "ВКонтакте".