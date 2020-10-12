"Нива" лоб в лоб столкнулась с грузовиком в Барнауле

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД.

Инцидент произошел днем 12 октября в районе дома № 89. Предварительно установлено, что 39-летний мужчина за рулем грузовика Mitsubishi Canter не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с "Шевроле Нивой" под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. В городской больнице № 1 им оказали медицинскую помощь. Сотрудники полиции организовали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.