В Барнауле изменят организацию движения на улице Солнечная Поляна

Организация движения транспорта на улице Солнечная Поляна в районе перекрестка с улицей Энтузиастов изменится, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

С 2 ноября на указанном участке запретят проезжать пересечение улиц в прямом направлении по крайнему левому ряду.

С этого дня с левой полосы движения можно будет поворачивать только налево, с центральной – двигаться прямо, с правой – поворачивать направо.

По информации городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, эта мера призвана уменьшить число "конфликтных" точек пересекающихся транспортных потоков.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле перекроют движение транспорта по улице Малахова в районе здания № 2г.