Газета NYT опубликовала список россиян, которые попадают под санкции ЕС из-за ситуации с Навальным. В него попал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Также в списке замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Помимо этого, под санкции попадает институт ГосНИИОХТ, где якобы разрабатывали отравляющее вещество "Новичок".
Людям из этого списка могут запретить въезд на территорию Евросоюза и заморозить их европейские активы. Официально список должны опубликовать в четверг, 15 октября.
Комментарии
Почему в списке нет фамилий губернаторов двух областей-Томской и Омской?Там в Европе что?Нюх потеряли?
Трудно будет под санкциями российскому институту и дальше разрабатывать и модернизировать боевое отравляющее вещество "Новичок"
А почему CALIBR не попал под санкции? Он не достаточно уверенно верещал о виновности РФ в отравлении Алешеньки!
Помимо Сергея Меняйло, санкции должны коснуться еще четырех человек и одного НИИ.
Также в списке замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов
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1 + 5 = 6 , Карл !
* арифметика Пупкина, вторая часть, с картинками.
Директору ФСБ РФ заморозят счета в европейских банках.Это удар под дых... Хотя....может там в ес деbiлы?
Я|Мы Сибирь!!
А Анальному, раз не знаеткогда с кем и сколько - не к нам переться.
Не наш человек.
15.10.2020 07:54
- гость -
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Корону царскую заимей сначала за всех говорить.
Признак гнилого патриотизма: короткий ум и длинный язык .Вполне ему соответствуешь.
2 5.10.2020 08:02
CALIBR
самому корона не жметъ?
Где ты её увидел, троллёнышь ? Я за всех не пишу и таких громких заявлений на публику не делаю.
они там в ес совсем умом тронулись.
они не задумывались, что:
1. нахрена травить в общем-то неопасного человека.
2. если травить, то почему недотравили.
3. если недотравили, то почему выпустили за границу, где обнаружат отраву.
д.билы (с)Лавров
15.10.2020 08:21
- гость -
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Ты лучше другую мантру прокукарекай :
1. почему заныкали видеоматералы из гостиницы ?
2. почему не отдают до сих пор ту одежду, которая была на нём при поступлении в больницу Омска ?
3.почему медицинской выписки не было передано в Шарите ?
4. почему до сих пор не возбудили уголовного дела по факту покушения на жизнь общественного деятеля ?
А твои бла-бла-бла имеют вес рафаэлки от Симонян и та давно скушана троллеботами.
самому корона не жметъ?
Кал носит кипу.
Калибр, методичку госдепа всю процитировал?
не нашел там ответа на вопрос "зачем и кому выгодно"?
Вы действительно думаете, что Путин дал приказ отравить Навального и вся эта катавасия не работа западных спецслужб?
Если в России нет гражданского общества и некому наказать преступных чиновников за нас это сделали другие! Правильное решение - да и зачем путриотам ездить за бугор и иметь там недвижимость и счета - у нас ЛУЧШЕ!!! Тем более, что на таких постах недвиги и банковских счетов в презренной валюте у этого жулья априори быть не может!!!
15.10.2020 08:50
- гость -
Читай первоисточник - там и фамилия есть и причина! Или троллям это запрещено?!
то 08:56
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Гейропейцами названы виновные в покушении на жизнь российского политика № 1? ))))
И тут вовсе не пахнет никаким деbiлизмом? )
15.10.2020 08:50
- гость -
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Ты самогона напился, оставшегося от троллеботов первой волны - опохмелись "тройным одеколоном" и жизнь покажется прекрасной , а деффки уличные - красивыми.
* кому выгодно не есть поиск преступника(ов) - можешь тянуть мантру про (дб) от Лаврова и дальше - вполне ей соответствуешь.
08:58----Ну и кому это "неудавшееся покушение" выгодно?Названым товарищам? )
15.10.2020 08:56
Калибру
Вы действительно думаете, что Путин дал приказ отравить Навального и вся эта катавасия не работа западных спецслужб?
+++++++++++++++
Думать должна прокуратура и СК , а суд называть преступника или оправдывать подозреваемого.
Пока нет следственных действий - задумайтесь вы.
Калибр,вы пользовались одеколоном "Лесная вода",купленного в аптеке?
опохмелись "тройным одеколоном" и жизнь покажется прекрасной , а деффки уличные - красивыми.
Какой богатый жизненный опыт...
15.10.2020 09:00
- гость -
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Гейропейцами названы виновные в покушении на жизнь российского политика № 1? ))))
И тут вовсе не пахнет никаким деbiлизмом? )
+++++++++++++++++++
Деbiлизмом воняют выводы того, кто не видит различия между покушением и ситуацией , из-за которой введены санкции.
Решать,возбуждать или нет дело в России-прерогатива членов ес?Вы думаете, в порядке вещей совать свои поганые рыла куда собака не совала?
Ларчик просто открывается.Провокация западных спецслужб против российского гражданина н "привела" к объявлению санкций против граждан РФ.Вы ничего странного в этом не видите?Никакого деbiлизма со стороны ес и тех кто такое горячо поддерживает?
15.10.2020 09:20
Калибру
Ларчик просто открывается.Провокация западных спецслужб против российского гражданина н "привела" к объявлению санкций против граждан РФ.Вы ничего странного в этом не видите?
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Не вижу ничего странного и , более того - даже узнал в вас гостя , голосившего в своё время крокодильими слезами по "распятому мальчику" , за которого потом извинился Константин Эрнст.
Разница , вы - аноним безродный, Эрнст - государственный служащий , нашедший в себе силы извиниться.
15.10.2020 08:21
- гость -
Эти вопросы наверное имели какой-то смысл, но с обнаружением ОВ тремя независимыми лабораториями отпали сами собой. Формально на них можно ответить так:
1. Если Навальный не опасен, зачем тогда весь тот прессинг ФБК и нежелание регистрировать его партию и его в качестве кандидата в президенты? Судимость? Чушь, снята вышестоящей инстанцией.
2. Потому что балбесы и не профессионалы.
3. Потому что думали, что яд распался, потому что см.п.2.
Неужели извинился?Разузнайте немного об украинских "бойцах" Торнадо,которые "действовали" в тех местах и в то время.Они сейчас сидят в тюрьме,но история Зейналовой о "распятом мальчике" покажется рождественской сказкой по сравнению с тем что они делали с безвинными местными жителями.
PS Есть ролик,где они даже в судебной клетке очень"занимательно" себя ведут.
#МОНТЯН: Батальон «Торнадо» в суде
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А Зейналова и Эрнст неверно себя ведут,городят абы что...
Ролик "В В Путин о возможности для Россиян хранить деньги за рубежом"
Так и хочется продолжить и прокомментировать... )
Здесь деньги зарабатывают непосильным трудом,там хранят,укрепляя тамошний капитал.
Боже мой))) как Казик то опустился) последняя стадия морального разложения)
Аборигеша - понятно, он пробитый...
Но этот то всегда под умного косил)
15.10.2020 10:37
- гость -
Единственное пока стало понятным, что ты где-то из под люка канализационного кукарекаешь, морально разложеный и пробитый ты наш.
15.10.2020 10:41
АБОРИГЕН, что, правда зенки колет?
Гешик, это вершина твоего "творчества"? Ответить"ты сам дурак" - это так по-деццки)))
15.10.2020 10:44
- гость -
Извини, не разборчиво. Попробуй сначала из коллектора вылезти.
15.10.2020 10:49
- гость -
Стараюсь разговаривать на языке понятном оппоненту, очередной безымянный
онанистаноним.
Вокзальные беляши убивают больше и эффективнее, чем боевое якобы отравляющее вещество Новичок) Ну и тупые же были и в СССР, и в РФ военные, ученые, спецслужбисты) один Анальный - молодчага)
Сам то ты хлопчик из тех которые тупых тупее?
ту 11:41
Хохлик, ты своих хлопчиков в 404 ищи. пшёл вон отсюда
и как же он теперь отдыхать и лечиться будет в ЕС?
санкции нам только на пользу, сам Владым Владымич говорил про это!
Санкции стимулируют.Без санкций в России кемарят )
Думал будут санкции так санкции.А это не санкции, а так...курам на смех.
Калибру
"Господин" , недогубернатор , хватит тут уже всех своим калом поливать
В еврапорламинте заслушали и постановили:запретить директору ФСБ Александру Бортникову въезд на территорию Евросоюза,а также заморозить его европейские активы. Директор ФСБ Александр Бортников должен поработать над собой и осознать всю пагубность применения боевого армейского вещества нервно-паралитического действия группы "Новьичок" на других политиках Российской Федерации что может влиять на их психическое здоровье.
Кстати,других тоже касается.И постпредов и зам министров обороны.