Газета NYT опубликовала список россиян, которые попадают под санкции ЕС из-за ситуации с Навальным. В него попал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Также в списке замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Помимо этого, под санкции попадает институт ГосНИИОХТ, где якобы разрабатывали отравляющее вещество "Новичок".

Людям из этого списка могут запретить въезд на территорию Евросоюза и заморозить их европейские активы. Официально список должны опубликовать в четверг, 15 октября.