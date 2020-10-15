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Новости

NYT: Сибирский полпред президента попал в санкционный список ЕС из-за ситуации с Навальным

, ИА "Амител"
Помимо Сергея Меняйло, санкции должны коснуться еще четырех человек и одного НИИ
Сергей Меняйло / Фото: sev.gov.ru

Сергей Меняйло / Фото: sev.gov.ru

Газета NYT опубликовала список россиян, которые попадают под санкции ЕС из-за ситуации с Навальным. В него попал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. 

Также в списке замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Помимо этого, под санкции попадает институт ГосНИИОХТ, где якобы разрабатывали отравляющее вещество "Новичок".

Людям из этого списка могут запретить въезд на территорию Евросоюза и заморозить их европейские активы. Официально список должны опубликовать в четверг, 15 октября. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.10.2020 07:14
- гость -

Почему в списке нет фамилий губернаторов двух областей-Томской и Омской?Там в Европе что?Нюх потеряли?

15.10.2020 07:17
- гость -

Трудно будет под санкциями российскому институту и дальше разрабатывать и модернизировать боевое отравляющее вещество "Новичок"

15.10.2020 07:26
- гость -

А почему CALIBR не попал под санкции? Он не достаточно уверенно верещал о виновности РФ в отравлении Алешеньки!

15.10.2020 07:38
CALIBR

Помимо Сергея Меняйло, санкции должны коснуться еще четырех человек и одного НИИ.
Также в списке замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов
+++++++++++
1 + 5 = 6 , Карл !
* арифметика Пупкина, вторая часть, с картинками.

15.10.2020 07:48
- гость -

Директору ФСБ РФ заморозят счета в европейских банках.Это удар под дых... Хотя....может там в ес деbiлы?

15.10.2020 07:54
- гость -

Я|Мы Сибирь!!
А Анальному, раз не знаеткогда с кем и сколько - не к нам переться.
Не наш человек.

15.10.2020 08:02
CALIBR

15.10.2020 07:54
- гость -
+++++++++++++++
Корону царскую заимей сначала за всех говорить.
Признак гнилого патриотизма: короткий ум и длинный язык .Вполне ему соответствуешь.

15.10.2020 08:07
- гость -

2 5.10.2020 08:02
CALIBR

самому корона не жметъ?

15.10.2020 08:12
CALIBR

Где ты её увидел, троллёнышь ? Я за всех не пишу и таких громких заявлений на публику не делаю.

15.10.2020 08:21
- гость -

они там в ес совсем умом тронулись.
они не задумывались, что:
1. нахрена травить в общем-то неопасного человека.
2. если травить, то почему недотравили.
3. если недотравили, то почему выпустили за границу, где обнаружат отраву.

д.билы (с)Лавров

15.10.2020 08:37
CALIBR

15.10.2020 08:21
- гость -
+++++++++++++
Ты лучше другую мантру прокукарекай :

1. почему заныкали видеоматералы из гостиницы ?
2. почему не отдают до сих пор ту одежду, которая была на нём при поступлении в больницу Омска ?
3.почему медицинской выписки не было передано в Шарите ?
4. почему до сих пор не возбудили уголовного дела по факту покушения на жизнь общественного деятеля ?

А твои бла-бла-бла имеют вес рафаэлки от Симонян и та давно скушана троллеботами.

15.10.2020 08:50
- гость -

самому корона не жметъ?

Кал носит кипу.

15.10.2020 08:50
- гость -

Калибр, методичку госдепа всю процитировал?
не нашел там ответа на вопрос "зачем и кому выгодно"?

15.10.2020 08:56
Калибру

Вы действительно думаете, что Путин дал приказ отравить Навального и вся эта катавасия не работа западных спецслужб?

15.10.2020 08:56
- гость -

Если в России нет гражданского общества и некому наказать преступных чиновников за нас это сделали другие! Правильное решение - да и зачем путриотам ездить за бугор и иметь там недвижимость и счета - у нас ЛУЧШЕ!!! Тем более, что на таких постах недвиги и банковских счетов в презренной валюте у этого жулья априори быть не может!!!

15.10.2020 08:58
- гость -


15.10.2020 08:50
- гость -

Читай первоисточник - там и фамилия есть и причина! Или троллям это запрещено?!

15.10.2020 09:00
- гость -

то 08:56
-------------------
Гейропейцами названы виновные в покушении на жизнь российского политика № 1? ))))
И тут вовсе не пахнет никаким деbiлизмом? )

15.10.2020 09:02
CALIBR

15.10.2020 08:50
- гость -
++++++++++++
Ты самогона напился, оставшегося от троллеботов первой волны - опохмелись "тройным одеколоном" и жизнь покажется прекрасной , а деффки уличные - красивыми.

* кому выгодно не есть поиск преступника(ов) - можешь тянуть мантру про (дб) от Лаврова и дальше - вполне ей соответствуешь.

15.10.2020 09:04
- гость -

08:58----Ну и кому это "неудавшееся покушение" выгодно?Названым товарищам? )

15.10.2020 09:05
CALIBR

15.10.2020 08:56
Калибру
Вы действительно думаете, что Путин дал приказ отравить Навального и вся эта катавасия не работа западных спецслужб?
+++++++++++++++
Думать должна прокуратура и СК , а суд называть преступника или оправдывать подозреваемого.
Пока нет следственных действий - задумайтесь вы.

15.10.2020 09:06
- гость -

Калибр,вы пользовались одеколоном "Лесная вода",купленного в аптеке?

15.10.2020 09:08
- гость -

опохмелись "тройным одеколоном" и жизнь покажется прекрасной , а деффки уличные - красивыми.


Какой богатый жизненный опыт...

15.10.2020 09:09
CALIBR

15.10.2020 09:00
- гость -
-------------------
Гейропейцами названы виновные в покушении на жизнь российского политика № 1? ))))
И тут вовсе не пахнет никаким деbiлизмом? )
+++++++++++++++++++
Деbiлизмом воняют выводы того, кто не видит различия между покушением и ситуацией , из-за которой введены санкции.

15.10.2020 09:14
- гость -

Решать,возбуждать или нет дело в России-прерогатива членов ес?Вы думаете, в порядке вещей совать свои поганые рыла куда собака не совала?

15.10.2020 09:20
Калибру

Ларчик просто открывается.Провокация западных спецслужб против российского гражданина н "привела" к объявлению санкций против граждан РФ.Вы ничего странного в этом не видите?Никакого деbiлизма со стороны ес и тех кто такое горячо поддерживает?

15.10.2020 09:29
CALIBR

15.10.2020 09:20
Калибру
Ларчик просто открывается.Провокация западных спецслужб против российского гражданина н "привела" к объявлению санкций против граждан РФ.Вы ничего странного в этом не видите?
+++++++++++++
Не вижу ничего странного и , более того - даже узнал в вас гостя , голосившего в своё время крокодильими слезами по "распятому мальчику" , за которого потом извинился Константин Эрнст.
Разница , вы - аноним безродный, Эрнст - государственный служащий , нашедший в себе силы извиниться.

15.10.2020 09:42
АБОРИГЕН

15.10.2020 08:21
- гость -
Эти вопросы наверное имели какой-то смысл, но с обнаружением ОВ тремя независимыми лабораториями отпали сами собой. Формально на них можно ответить так:
1. Если Навальный не опасен, зачем тогда весь тот прессинг ФБК и нежелание регистрировать его партию и его в качестве кандидата в президенты? Судимость? Чушь, снята вышестоящей инстанцией.
2. Потому что балбесы и не профессионалы.
3. Потому что думали, что яд распался, потому что см.п.2.

15.10.2020 09:47
Калибру

Неужели извинился?Разузнайте немного об украинских "бойцах" Торнадо,которые "действовали" в тех местах и в то время.Они сейчас сидят в тюрьме,но история Зейналовой о "распятом мальчике" покажется рождественской сказкой по сравнению с тем что они делали с безвинными местными жителями.
PS Есть ролик,где они даже в судебной клетке очень"занимательно" себя ведут.

15.10.2020 09:51
- гость -

#МОНТЯН: Батальон «Торнадо» в суде
-----------------------------
А Зейналова и Эрнст неверно себя ведут,городят абы что...

15.10.2020 10:09
- гость -

Ролик "В В Путин о возможности для Россиян хранить деньги за рубежом"
Так и хочется продолжить и прокомментировать... )
Здесь деньги зарабатывают непосильным трудом,там хранят,укрепляя тамошний капитал.

15.10.2020 10:37
- гость -

Боже мой))) как Казик то опустился) последняя стадия морального разложения)
Аборигеша - понятно, он пробитый...
Но этот то всегда под умного косил)

15.10.2020 10:41
АБОРИГЕН

15.10.2020 10:37
- гость -
Единственное пока стало понятным, что ты где-то из под люка канализационного кукарекаешь, морально разложеный и пробитый ты наш.

15.10.2020 10:44
- гость -

15.10.2020 10:41
АБОРИГЕН, что, правда зенки колет?

15.10.2020 10:49
- гость -

Гешик, это вершина твоего "творчества"? Ответить"ты сам дурак" - это так по-деццки)))

15.10.2020 11:12
АБОРИГЕН

15.10.2020 10:44
- гость -
Извини, не разборчиво. Попробуй сначала из коллектора вылезти.

15.10.2020 10:49
- гость -
Стараюсь разговаривать на языке понятном оппоненту, очередной безымянный онанист аноним.

15.10.2020 11:17
- гость -

Вокзальные беляши убивают больше и эффективнее, чем боевое якобы отравляющее вещество Новичок) Ну и тупые же были и в СССР, и в РФ военные, ученые, спецслужбисты) один Анальный - молодчага)

15.10.2020 11:41
то 11:17

Сам то ты хлопчик из тех которые тупых тупее?

15.10.2020 11:46
- гость -

ту 11:41
Хохлик, ты своих хлопчиков в 404 ищи. пшёл вон отсюда

15.10.2020 12:12
- гость -

и как же он теперь отдыхать и лечиться будет в ЕС?

15.10.2020 16:13
-гость-

санкции нам только на пользу, сам Владым Владымич говорил про это!

15.10.2020 16:49
- гость -

Санкции стимулируют.Без санкций в России кемарят )

15.10.2020 17:15
- гость -

Думал будут санкции так санкции.А это не санкции, а так...курам на смех.

15.10.2020 17:40
- гость -

Калибру
"Господин" , недогубернатор , хватит тут уже всех своим калом поливать

15.10.2020 18:09
- гость -

В еврапорламинте заслушали и постановили:запретить директору ФСБ Александру Бортникову въезд на территорию Евросоюза,а также заморозить его европейские активы. Директор ФСБ Александр Бортников должен поработать над собой и осознать всю пагубность применения боевого армейского вещества нервно-паралитического действия группы "Новьичок" на других политиках Российской Федерации что может влиять на их психическое здоровье.

15.10.2020 18:15
- гость -

Кстати,других тоже касается.И постпредов и зам министров обороны.

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