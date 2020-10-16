В интернете появился снимок, на котором резидент Comedy Club Павел Воля находится в нетрезвом состоянии. По информации различных СМИ, сделала фотографию 16-летняя эскортница.
Девушка опубликовала компрометирующее фото на своей странице в Instagram с подписью: "И как все закончилось?" Публикация сразу стала поводом для обсуждения пользователей, которые разделились на два лагеря: одни разочаровались в поведении юмориста, а другие уверены в том, что все это подстава.
Как отмечает "Стархит", девушка не скрывает, что работает в эскорте в столь юном возрасте. При этом сама она не отрицает, что провела вечер в компании Воли. "Да, я была с ним. Как встретилась? Пришли и познакомились", – отметила девушка.
Сам Павел Воля или его представители пока никак не комментировали случившееся.
Комментарии
Ну этот хоть не куколд как Харламов, хотя все они сортирные клоуны.
То есть, любой может пройти мимо, сделать фото скучающего человека, сделать пост в соц. сети, и сказать, что переспал с ним.
Доказательства не нужны, главное сказать.
Часть решит, что это ерунда, и даже не обратит внимание.
Другая часть будет обсуждать, делать репосты итд.
Этот способ сейчас отлично работает и в социальной сфере, и в политике.
желтуха везде
реально есть те, кому интересны подобные "новости"?
ваще по барабану, но коментить люблю
То есть, вот по этому обрезку фото определили, что это именно он, что он именно пьяный, и что он трахал какую то 16-летнюю профурсетку?
Даааа, семимильными шагами в стране развивается диагностика на расстоянии....
Вранье. Его этот пол не интересует.