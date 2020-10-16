В интернете появился снимок, на котором резидент Comedy Club Павел Воля находится в нетрезвом состоянии. По информации различных СМИ, сделала фотографию 16-летняя эскортница.

Девушка опубликовала компрометирующее фото на своей странице в Instagram с подписью: "И как все закончилось?" Публикация сразу стала поводом для обсуждения пользователей, которые разделились на два лагеря: одни разочаровались в поведении юмориста, а другие уверены в том, что все это подстава.

Как отмечает "Стархит", девушка не скрывает, что работает в эскорте в столь юном возрасте. При этом сама она не отрицает, что провела вечер в компании Воли. "Да, я была с ним. Как встретилась? Пришли и познакомились", – отметила девушка.

Сам Павел Воля или его представители пока никак не комментировали случившееся.