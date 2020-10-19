Спасатели нашли тело второго мужчины, погибшего при сходе лавины в Горном Алтае

Спасатели нашли и извлекли из-под сошедшей лавины тело второго пропавшего мужчины в месте исчезновения группы учета диких животных в урочище Казаныгир Кош-Агачского района Республики Алтай.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сейчас проходят транспортировочные работы при помощи вертолета. Поисковые работы завершены.

Ранее amic.ru писал, что двое участников группы по учету сибирского горного козла и горного барана должны были выйти к месту встречи с основной группой 16 октября. На поиски подключили коллег пропавших, полицейских, пожарных и поисково-спасательный отряд на вертолете. Позднее спасатели обнаружили тело первого мужчины, который погиб в результате схода лавины в районе Тархатинского озера.