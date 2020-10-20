Почти 750 человек сдали кровь в трех городах Алтайского края

Почти 750 жителей Алтайского края за девять дней акции "Стань Донором. Спаси Жизнь!" сдали кровь.

Акция проходила в трех городах региона – Барнауле, Бийске и Рубцовске. Как отмечает пресс-центр мэрии краевой столицы, донорами стали 433 барнаульца. Всего участникам мероприятия удалось сдать более 330 литров крови.

Напомним, что в Барнауле акция проходила с 12 по 16 октября. Студенты городских вузов и техникумов могли сдать биокомпоненты возле своих учебных учреждений, а остальные желающие – на площади Сахарова. Каждый донор мог получить компенсацию на питание, справку на положенный выходной и памятный сувенир.