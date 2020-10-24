В Сибири полицейскому предъявили обвинение в убийстве сожителя-трансгендера

Сержанту полиции из Новосибирска Денису Калинину предъявили обвинение в убийстве трансгендера Виктории Басаковской. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

"По данным следствия, сержант полиции Денис Калинин задушил 24-летнего трансгендера Николая Басаковского (неофициально – Виктория Басаковская), с которым у него были интимные отношения", – сообщает правозащитная организация "Зона права".

После этого Калинин забрал телефон жертвы и отрезал с ее руки палец, чтобы позже разблокировать устройство и сменить геолокацию. Сам труп полицейский спрятал за территорией деревни.

На протяжении недели Калинин активно участвовал в поисках своего сожителя, но признался в преступлении только после задержания. Сейчас его по решению суда держат в СИЗО.

Напомним, что ориентировки о поисках Виктории Басаковской, которую до смены пола звали Николаем, разместили в местных сообществах в соцсети "ВКонтакте". В розыск ее объявили еще 5 октября, когда 20-летний сотрудник ППС Денис Калинин подал заявление о пропаже.

Позднее полицейские обнаружили Басаковскую мертвой с признаками жестокой расправы, а 13 октября задержали правоохранителя по подозрению в убийстве. Причиной убийства могла стать ревность.