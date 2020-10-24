В Барнауле мужчина ограбил 83-летнюю пенсионерку

В Барнауле мужчина ограбил пенсионерку, вырвав из рук сумку с деньгами и документами.
В полицию с заявлением о грабеже обратилась 83-летняя жительница краевой столицы. По ее словам, в вечернее время на нее напал неизвестный и вырвал из рук сумку с 8 тысячами рублей и документами, после чего сбежал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 29-летнего ранее судимого барнаульца. Подозреваемый дал признательные показания, полицейские частично изъяли похищенное.
По факту грабежа МВД возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж".
Комментарии
Ранее судимый.
А нужно - с ранее отрубленной рукой. А так год условно дадут и будет провокация на самосуд со стороны детей и внуков.
Мало того, что уронил бабульку, так еще она и сама в лужу упала. Это стресс и переломы. Мужчинка хуже хищника, который живьем слабого ест. Вот вам и рынок.