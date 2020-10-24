Опасные участки дорог в Барнауле посыпают реагентом

Из-за снегопада барнаульская дорожная служба вывела одиннадцать коммунальных машин для посыпки опасных участков дорог реагентами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"Спецтехника обрабатывает песчано-соляной смесью мостовые сооружения, спуски и подъемы, перекрестки. В сплошной посыпке реагентами проезжей части пока нет необходимости. Также к работе по очистке тротуаров приступили шесть тракторов, оборудованных щетками для прометания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с 24 на 25 октября на дороги выедут еще от 43 единиц спецтехники.

Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от использования личного транспорта.