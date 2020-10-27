Компания Fogel провела круглый стол для архитекторов и дизайнеров Барнаула

Дизайнеры и архитекторы Барнаула 22 октября 2020 года приняли участие в круглом столе, который организовала компания Fogel совместно с партнерами – KBE и Siegenia. На встрече присутствовали представители компаний, а также специально приглашенные московские гости. Эксперты обсудили тенденции в остеклении и отделке фасадов и обменялись опытом.

Кроме того, речь шла о новых возможностях архитектурных решений для окон в многоэтажных домах и коттеджах. По словам участников, пропадает спрос на типовые конструкции: клиенты все чаще предпочитают нестандартные формы, цвета и размеры. Отдельной темой круглого стола стали изменения, которые принесла пандемия COVID-19: на 30% вырос спрос на остекление загородного жилья. Помимо этого, клиенты активно заказывают остекление террас, беседок и летних веранд.

Представители концерна Profine RUS презентовали гостям книгу "Архитектура открытых пространств. Трансформируемые стеклянные стены и панорамные двери". Интересно, что первыми в России ее получили в подарок именно архитекторы Барнаула.

Также был проведен разбор результатов исследования качества окон лабораторией компании Fogel. В 2019 году компания учредила собственную лабораторию при производстве в Барнауле. Эксперты лаборатории регулярно проводят испытания герметиков, профилей, монтажной пены. Благодаря этому компания уверена в качестве своей продукции и может давать долгосрочные гарантии.

Еще одной важной темой, которую обсудили на мероприятии, стали решения для маломобильных групп. В частности, как обеспечить здания специальными порогами для людей с ограниченными возможностями.

Для тех, кто не смог присутствовать лично, встречу транслировали в Zoom. Это второе подобное мероприятие, которое проводит компания Fogel в 2020 году. Организаторы планируют регулярно устраивать встречи и приглашают к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров Алтайского края для воплощения новых идей.