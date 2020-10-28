Михаил Ефремов устроил сокамерникам шикарный ужин

Актер Михаил Ефремов, которого осудили за смертельное ДТП, устроил сокамерникам в СИЗО роскошный ужин. Об этом "Комсомольской правде" рассказала сестра артиста, Анастасия.
По словам женщины, с актером в камере все в порядке. Он сумел найти контакт с сокамерниками, которые хорошо к нему относятся. Артист даже устроил для них ужин.
В московской пищевой фирме, которая занимается поставкой еды в СИЗО, сообщили, что недавно из изолятора поступил заказ на гуся, фаршированного яблоками. Само блюдо обошлось в 3 тысячи рублей, но с учетом наценок ФСИН, Ефремову пришлось заплатить 6 тысяч рублей.
"Но его цена вообще не смутила", – рассказал собеседник издания.
Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня в центре Москвы. Находясь за рулем в нетрезвом виде он вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам колонии, но затем приговор смягчили и срок снизился до семи лет и шести месяцев.
Комментарии
на курорте сидит, "любой каприз за ваши деньги" алкоголь/девочки все дела
Ломиком асфальт долбить или еще каая работа... Че они ни хрена не делают?
28.10.2020 14:55
- гость -
Он же сказал, что у него денег до ... много!
15:01, принудительный труд у нас запрещён. Работать обязаны только свободные люди, чтобы выжить.
денег до ... много!
да шоб они там подавились гусиком
будет дальше бухать, теперь в тюрьме
Каждый день жрачку теперь будет заказывать.
На фото курица. Гусь в 2 раза больше и с темным мясом.
ВОТ НАМ НАША РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ .
Обманули ЗК. Привезли курицу вместо гуся.
По ходу все голодные отписались...
все голодные отписались..
да... очень голодные .. есть че?
Нет, только гранит науки в наличии. Будешь грызть?
Имеет право
Там в гусе напильника не было?
Сейчас система ФСИН построена таким образом, что при наличии у вас всех необходимых сведений о сидельце и конкретно где он чалится, вы можете с воли покупать ему любые деликатесы или продукты. Просто закидываете на спецсчет деньги, платите комиссию за "обслуживание", выбираете необходимую снедь - сиделец получает харчи.
Полагаю, за отдельную плату Мишане на зону доставят и бухло с коксом. Не удивлюсь этому.
Будешь грызть?
ой мерси ... 20 лет из жизни нагрылась уже(
Зато он не крадет мясо, чтобы накормить друзей.
Шоу "в зале суда" закончилось, теперь шоу "сиделец" началось? Может пора о нем забыть?
А какие такие "наценки ФСИН",увеличившие цену с 3000 до 6000?
сделать шоу "За стеклом" делать ставки, выручку на лечение детям
Нехилая наценка ФСИН
Само блюдо обошлось в 3 тысячи рублей, но с учетом наценок ФСИН, Ефремову пришлось заплатить 6 тысяч рублей.
Так кому разница пошла?
кому надо
Это нога у кого надо нога.
Фраза отца нашего фигуранта, кстати...
Само блюдо обошлось в 3 тысячи рублей, но с учетом наценок ФСИН, Ефремову пришлось заплатить 6 тысяч рублей.
А никто вопросом не задался : А НЕ ОХРЕНЕЛ ЛИ ФСИН стока наценивать? Чё, чейто родственник в эту цепочку пристроен?
Думаю ДА.
А НЕ ОХРЕНЕЛ ЛИ ФСИН стока наценивать?
да вот мне пофиг как то, а вы что так взволновались?
ООО ФСИН оченна рентабельная контора
28.10.2020 15:10
- гость -
А вам от этого полегчает?)