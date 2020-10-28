Михаил Ефремов устроил сокамерникам шикарный ужин

Актер Михаил Ефремов, которого осудили за смертельное ДТП, устроил сокамерникам в СИЗО роскошный ужин. Об этом "Комсомольской правде" рассказала сестра артиста, Анастасия.

По словам женщины, с актером в камере все в порядке. Он сумел найти контакт с сокамерниками, которые хорошо к нему относятся. Артист даже устроил для них ужин.

В московской пищевой фирме, которая занимается поставкой еды в СИЗО, сообщили, что недавно из изолятора поступил заказ на гуся, фаршированного яблоками. Само блюдо обошлось в 3 тысячи рублей, но с учетом наценок ФСИН, Ефремову пришлось заплатить 6 тысяч рублей.

"Но его цена вообще не смутила", – рассказал собеседник издания.

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня в центре Москвы. Находясь за рулем в нетрезвом виде он вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам колонии, но затем приговор смягчили и срок снизился до семи лет и шести месяцев.