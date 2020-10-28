Замминистра здравоохранения Омской области отстранили от должности

Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову. Решение принято после того, как две машины скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава, пишет ТАСС.
"Руководитель Омской области инициировал внутреннюю проверку в региональном Минздраве. До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи", – рассказали в региональном правительстве.
Напомним, что 27 октября две машины скорой помощи за неимением мест в больницах для двух тяжело переносящих пневмонию пенсионеров привезли их к зданию Минздрава. Позднее один из пациентов скончался.
Комментарии
а когда нашему пенделя пропишут?
Да она ничем не хуже любого другого зама любого региона. Полгода эта бодяга с ковидом длится. Можно было уже тысячи койко-мест организовать. А они всё плато ждали...
Судя по сайту министерства здравоохранения Омской области это даже не первый заместитель, при этом сам министр и его первый зам остались.
у нас так можно всех министров поотстранять, а что толку, систему надо менять, и принимать реальные меры, а не втирать народу что все хорошо
То есть министр здравоохранения Омской области неприкасаемый, а замминистра козой отпущения сделали? Отличный ход.
А тем времени в интернетах пишут, что министр здравоохранения Крыма будет работать в ковидном госпитале из-за дефицита врачей. Вот это я понимаю - Министр. Человек с большой буквы.
Даже как-то сомнение берет, а точно Крым - наш?
нашему это не грозит, у нашего броня.
лето, столько времени потеряли и не подготовились...
А тем времени в интернетах пишут, что министр здравоохранения Крыма будет работать в ковидном госпитале из-за дефицита врачей. Вот это я понимаю - Министр. Человек с большой буквы.
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Этот министр, как то не по российски поступил. Видно у него в жилах кровь украинская течет?
Гибче надо работать,побыстрее принимать решения.
16.46
Как не подготовились , извольте с вами не согласится , сегодня на Алтапрессе слова Путина , у нас самая мобилизованная медицина в Мире , так что все на уровне и эффективно работает , это в Омске не поняли оценки и растерялись ....
Что особенного в республике Алтай замминистра принимал участие в переписи копытных. Нет врачей зачем министры.
До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи", – рассказали в региональном правительстве.
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Сильно государство стрелочниками , коим она и была назначена. Все больницы футболили скорые по кругу ,а плохая организация приписана ей. Две бригады скорой помощи - тоже отстранены поди, как соучастники вселенского развала омской медицины ?
Редко соглашаюсь с Калибром, но тут поддержу. А министр сам-то не в курсе был ситуации? если нет- уволить за профнепригодность, если да- аналогично. И губернатор, который громче всех кричит, прикрывая свою **цу, как главное лицо в крае , в первую очередь несет ответственность за сложившийся коллапс.
Слишком много заместителей. И только по этому первые не владеют ситуацией . Бардак и самотек на всех уровнях.
И только по этому первые не владеют ситуацией
Ну не верю, что первые были не в курсе. Кого-то надо наказать, вот и нашли. И не факт, что тут же и местечко не хуже подыщут. Омские медики молодцы- не побоялись, пример подали остальным регионам.