Замминистра здравоохранения Омской области отстранили от должности

Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову. Решение принято после того, как две машины скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава, пишет ТАСС.

"Руководитель Омской области инициировал внутреннюю проверку в региональном Минздраве. До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи", – рассказали в региональном правительстве.

Напомним, что 27 октября две машины скорой помощи за неимением мест в больницах для двух тяжело переносящих пневмонию пенсионеров привезли их к зданию Минздрава. Позднее один из пациентов скончался.