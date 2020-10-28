Поля загорелись неподалеку от Барнаула

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что неподалеку от Старого моста загорелась трава на полях. Огонь распространился на большую площадь.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что на заливных лугах на въезде в Барнаул загорелась сухая трава. Пожарные автомобили не могут подъехать к месту возгорания.

Распространение пламени ограничивают водные преграды, а спасатели держат ситуацию на контроле.

Ранее amic. ru сообщал о том, что серьезный пожар произошел на улице Советской Армии, 165, в Барнауле. Столб дыма был виден из разных частей города.