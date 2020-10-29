Житель Барнаула угнал автобус и протаранил грузовик

33-летнего мужчину задержали по подозрению в угоне автобуса в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Водитель общественного транспорта ненадолго отлучился, чтобы поесть. Этого времени злоумышленнику хватило на то, чтобы завести двигатель и устроить ДТП.

"Оставив ключи в замке зажигания, мужчина отправился обедать, а вернувшись, обнаружил, что на его автобусе неизвестный совершил ДТП, врезавшись в рядом стоящий грузовик", – уточнили в региональной полиции.

Правоохранители усмотрели в его действиях признаки неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.