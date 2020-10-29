Житель Барнаула угнал автобус и протаранил грузовик

33-летнего мужчину задержали по подозрению в угоне автобуса в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Водитель общественного транспорта ненадолго отлучился, чтобы поесть. Этого времени злоумышленнику хватило на то, чтобы завести двигатель и устроить ДТП.
"Оставив ключи в замке зажигания, мужчина отправился обедать, а вернувшись, обнаружил, что на его автобусе неизвестный совершил ДТП, врезавшись в рядом стоящий грузовик", – уточнили в региональной полиции.
Правоохранители усмотрели в его действиях признаки неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
Даааа, водитель сказочный ... водятел!!! Это как нужно хотеть есть чтобы не хватило сил или ума ключ забрать??? Обычно у водителя это до автоматизма отрабатывается - заглушил, вытащил ключ и вышел из салона! Я даже когда жена в салоне сидит и то ключ забираю, это уже на автомате!
Очевидно водитель и подумать не мог, что у кого-то хватит ума угнать автобус. Кстати в трамваях ключ зажигания есть?
29.10.2020 12:31
- гость -
Покататься на трамвае решил)))
Какая-то мутотень, ушел, ключи оставил. Чушь, сам лопухнулся, на "скорости" завел или на ручник не поставил и въехал в грузовик. и бегом в столовку, типо его не было.