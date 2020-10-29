Трамваи встали на Змеиногорском тракте в Барнауле из-за столкновения фуры и легковушки

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Грузовик MAN и легковая иномарка столкнулись на Змеиногорском тракте в Барнауле днем 29 октября. В результате ДТП легковушка вылетела на обочину и застряла между трамвайными рельсами. Из-за этого движение вагонов заблокировано.

На месте работают сотрудники ГИБДД и пожарные. О пострадавших информации пока нет. Подробности в ГИБДД пообещали сообщить позже.

Как уже сообщал amic.ru, "Алтайавтодор" предупредил водителей об ухудшении погоды. В регионе ожидаются метели и гололед. В связи с этим автомобилистов призывают быть осторожными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

Получить оперативную информацию о ситуации на дорогах можно по телефонам 8 (3852) 50-75-12, 50-75-13 (региональные автодороги), 63-14-59 (федеральные трассы).