В Алтайском крае провели комплексную дезинфекцию железнодорожных вокзалов

В зданиях крупнейших железнодорожных вокзалов Алтайского края провели комплексную дезинфекцию помещений, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
В частности, санитарную обработку прошли вокзалы в Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Кулунде, Славгороде и Рубцовске.
"Для обработки поверхностей были использованы высокоэффективные дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусов, но безопасные для людей и животных", – подчеркнули в ведомстве.
Представитель Западно-Сибирской железной дороги уточнил, что аналогичную обработку проводят и в пассажирских вагонах, в том числе пригородных поездов.
В частности, вагоны дезинфицируют минимум четыре раза в сутки, вокзалы – пять раз. В санузлах проводят влажную уборку каждый час, заверили в ведомстве.
Ранее amic.ru писал, что в связи с празднованием Дня народного единства в Алтайском крае отменят несколько пригородных электропоездов с 4 по 5 ноября.
Комментарии
Кто им мешает поставить при входе в вокзал тепловизоры?Кто мешает поставить на вокзале рамку дезинфекционную?
30.10.2020 09:38
Бабуля
Проходишь через рамку и тебя с ног до головы раствором обливает? Или как Вы себе рамку дезинфекционную представляете?
Почитайте про рамки в инете.Они стоят по всем мире..Они не обливают,а распыляют мелкодисперсную дезинфекцию,как облако..Естественно хлорка там не используется,в виду возможности испортить одежду граждан.Такие рамки стоят во всем мире,в Китае они везде:школы,детсады,все общественные места..
Все это конечно хорошо, только вот в электричках как ездили без масок, так и ездят. И никто и ничего. В замкнутом пространстве при большом скоплении людей.
и через 10 минут можно заново обрабатывать
Надо обрабатывать территорию у ТЦ - всё захаркано,извиняюсь.Это конечно говорит о нашей культуре.Но мы это разносим на обуви.Хотя бы элементарно солью присыпать можно.Неплохой антисептик.