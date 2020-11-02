Знаменитого толстого кота из Бийска посадили на строгую диету

20-килограммого кота из Бийска по кличке Степан посадили на особую диету в связи с проблемами со здоровьем, сообщают на странице правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте".

Избыточный вес 12-летнего животного, которое прославилось на видеохостинге YouTube, привел к проблемам со здоровьем.

Ветеринар выявил заболевание кишечника и риск развития диабета, в связи с чем посоветовал кормить питомца специальным кормом.

Так как денег на особое питание у 81-летней хозяйки Степана не было, со сбором средств помогли поклонники крупного животного.

Требуемую сумму собрали, и теперь Степан правильно питается. По словам пенсионерки, диета никак не отразилась на характере питомца – он исключительно добродушный кот.

Ранее amic.ru писал, что самого толстого кота Бийска трижды пытались украсть, но не смогли унести.