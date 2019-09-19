Самого толстого кота Бийска трижды пытались украсть, но не смогли унести

Бийскому коту Степану 11 лет и весит он 20 килограммов. По словам хозяйки, во всем виноваты его гены, сообщает "Бийский рабочий".

Сейчас, рассказывает хозяйка, Степан сидит на диете. Съедает не больше чем половину пакета корма за раз. Женщина уточняет, что кот по своей натуре очень добрый и очень любит, когда его гладят. Ранее его уже показывали по телевидению. Сюжет с котом был на Первом канале.

"Он последние годы у меня под надзором – из дома не выходит. Его трижды пытались украсть. Один раз внучка увидела, что его чужие к машине понесли, в другой раз мы его едва нашли – пришлось упрашивать, чтобы отпустили Степу. А в третий – он сам нашел дорогу домой", – вспоминает пенсионерка. Своего кота женщина любит не меньше внуков.