Троих алтайских футболистов включили в список сборной России

Сразу три воспитанника алтайского футбола могут сыграть за сборную России. Главный тренер Станислав Черчесов назвал состав национальной команды на матчи Лиги наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

В основной список приглашенных попали 28 футболистов. Среди них полузащитник "Зенита" Александр Ерохин и нападающий "Спартака" Александр Соболев. Также Черчесов составил резервный список из шести игроков, которых могут вызвать в команду в случае необходимости.

Среди прочих в него вошел защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров. Ранее он уже попадал в число приглашенных, но на поле в составе сборной России пока не выходил. Помимо матчей с Турцией и Сербией в ноябре россияне проведут контрольную игру с Молдавией. Она состоится 12 ноября.

Ранее amic.ru писал, что Александр Ерохин вошел в тройку лучших бомбардиров РПЛ.