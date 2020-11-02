Алтайский футболист вошел в тройку лучших бомбардиров России

Воспитанник алтайского футбола Александр Ерохин, выступающий за санкт-петербургский "Зенит", вошел в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги с 6 забитыми мячами.

Больше забил только эквадорец Кристиан Нобоа (семь голов), представляющий ФК "Сочи".

Одинаковое количество голов с Ерохиным записали на свой счет его одноклубники Артем Дзюба и Сердар Азмун, а также Эсекель Понсе и Джордан Ларссон (оба – "Спартак"), Никола Влашич (ЦСКА) и Джордже Деспотович ("Рубин").

Однако все бомбардиры, входящие в топ-20, уступили Ерохину по показателю затраченного времени на гол. Согласно официальной статистике Российской премьер-лиги, алтайскому футболисту на один мяч потребовалось всего 83,5 минуты. Ближайший преследователь – Эсекель Понсе (124,7 минуты).

Стоит отметить, что гол в ворота подмосковных "Химок" стал уже четвертым подряд для Ерохина. До этого он поражал ворота "Рубина", "Сочи" и "Спартака".

Александр Ерохин начал заниматься футболом в Барнауле. За свою карьеру успел поиграть в молдавском "Шерифе", ФК "Краснодар", хабаровской "СКА-Энергии", "Урале" из Екатеринбурга, "Ростове". Сейчас выступает за "Зенит" из Санкт-Петербурга.