Девушку вывели из горящего дома в Барнауле. Видео

Пожар случился вечером 2 ноября на улице Садовой в краевой столице. Загорелся частный дом. Видеозапись с места ЧП опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Очевидцы уточнили, что из горящего дома вывели девушку. По ее виду было похоже, что она пьяна. Возгоранию предшествовала громкая музыка, доносящаяся из жилья.

На месте происшествия работали пожарные на двух единицах техники и скорая помощь. О пострадавших ничего неизвестно.

Ранее amic.ru писал, что следователи рассказали о подробностях пожара в Алтайском крае, в котором погибли три человека.