Вторник, 3 Ноябрь, 19:51

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80
€ 93,34
1°


1673686 +18648
Обь
73см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом

, ИА "Амител"
Чиновник ушел на дистанционный режим работы

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин получил положительный результат анализа на коронавирус во время планового тестирования.

"Заболевание проходит бессимптомно, состояние удовлетворительное. Ближайшее время буду работать дистанционно", – сказал глава республики в своем обращении в Instagram.

Хорохордин отметил, что все министерства и ведомства продолжают работать в плановом режиме. Глава республики призвал жителей региона носить маски, использовать антисептики, минимизировать контакты и поездки.

Как ранее сообщил amic.ru, 2 ноября оперштаб Горного Алтая сообщил о 111 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в республике COVID-19 заболели 7940 человек.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже успел переболеть коронавирусом. О его заболевании стало известно 22 сентября.

Изначально глава региона находился на амбулаторном лечении, однако спустя несколько дней его госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 уже не показал наличие вируса.

9 октября Томенко выписали из больницы, и он приступил к работе в очном режиме.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.11.2020 12:20
Серый

"...во время планового тестирования".
Какое такое у господ чиновников плановое тестирование?
Тут днем с огнем простым людям не протестироваться, а этих дармоедов регулярно и за счет бюджета, видимо...

3.11.2020 12:42
- гость -

На охрану Дегтярева бюджет тратит в месяц около 800 000 рублей!
Вот и видно, как дорого обходятся чиновники гражданам-налогоплательщикам!

3.11.2020 12:45
- гость -

12:20Серый

Вы чувствуете, что заболели? Вызовите врача на дом. Правда звонить придется минут 30. В этот же день к вам придет врач во второй половине дня. Обследует, назначит лечение и если заболевание связано с соплями и температурой, запишет вас на обследование по ковиду. На след. день прибудет человек -"космонавт", возьмет анализы и через 5 дней узнаете их в регистратуре. Всё.
Если ваша задача заниматься пропагандой всякой фигни о ковиде, то мой совет вам не поможет...

3.11.2020 15:43
- гость -

Заболевание проходит бессимптомно

Нет бессимптомных заболеваний. Либо через несколько дней начнет проявляться респираторным заболеванием, либо пересдать и получить отрицательный результат теста.

3.11.2020 15:44
- гость -

Правда звонить придется минут 30.

Наивняк. И 2 часа звонила, и 2 суток.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 219 0
19:29
Прогулочный катер с туристами потерпел крушение в Турции 0
19:12
Более 800 дополнительных коек для больных коронавирусом развернут в Бийске 0
18:48
Умер создатель мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк 2
18:24
В Омске задержали мужчину, который сбежал из под ареста в Алтайском крае 0
18:02
Работа из дома с удобным графиком: "Ростелеком" ищет операторов в контакт-центр 0
17:46
Двух скрывшихся с места ДТП водителей ищут в Барнауле 0
17:31
Минздрав проводит проверку по факту смерти врача горбольницы № 10 в Барнауле 6
17:25
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 102 человек 0
17:13
Молодежь Алтая приглашают принять участие в проекте "Время карьеры" 0
17:01
В Барнауле простятся со знаменитым врачом-акушером Иваном Брусенцовым 4
16:53
Клип на детскую песню Baby Shark стал самым просматриваемым роликом на YouTube 1
16:41
Поезда с Wi-Fi и кондиционером начнут курсировать по Алтайскому краю 4
16:35
День народного единства: что за праздник мы отмечаем 4 ноября в России? 60
16:28
Появилось видео смертельного наезда иномарки на дом в Алтайском крае 6
16:13
Виктор Томенко поручил оперативнее оказывать медпомощь в Алтайском крае 27
16:02
Новый Volkswagen Polo: полон открытий 4
15:54
Капитана полиции осудили за фальсификацию дела в Алтайском крае 4
15:44
"Почему врачи сдыхают на работе?" Анестезиолог из Барнаула обратилась к чиновникам 45
15:29
Гном Гномыч рассказал, что его заставляют сниматься для Instagram 2
15:15
Зимней олимпиады сельских спортсменов Алтая в 2021 году не будет 0
15:03
Барнаульский водоканал продолжает консультировать и принимать заявки удаленно 0
14:49
В России выявили больше 18 тысяч новых случаев COVID-19 3
14:39
Барнаульский предприниматель бесплатно раздает 300 маленьких елочек 2
14:27
Виктор Томенко проверит работу бийских больниц 9
14:14
Жена умершего барнаульского врача рассказала о сокрытии результата его теста на ковид 37
14:03
Секрет – в заправке. Рецепт осеннего салата с запеченной тыквой и хрустящим нутом 2
13:54
Роспотребнадзор: пассажиры в Барнауле стали более ответственными 6
13:42
Двугорбого верблюда привязали веревками и "прокатили" по улицам Бийска 0
13:30
Онлайн-фестиваль национальной кухни с подарками для самых креативных пройдет на Алтае 0
13:16
Более 8 тыс. человек заразились коронавирусом в Республике Алтай 1
13:01
Центр "Мой бизнес" запускает курсы для предпринимателей по продвижению через таргет 0
12:43
Более 800 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 34
12:40
Всюду "нет". Отмена маркировки не решила проблему с лекарствами на Алтае 33
12:26
Родители сняли на видео "изгнание демона" из своего сына 1
12:13
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом 5
12:02
Студенты АлтГУ высадили зеленую аллею во дворе жилого комплекса 0
11:49
Между прошлым и будущим. Как выглядел Нагорный парк Барнаула 16 лет назад 10
11:41
"Цифра больше в семь раз". Дмитрий Попов оценил масштабы коронавируса в Алтайском крае 40
11:28
Барнаул вошел в тройку лидеров по протяженности оголенных теплотрасс "в котах" 7
11:15
Бил рекорды и мечтал о кругосветке. Кем был мотоциклист, умерший в ковидном госпитале 16
11:03
В центре "Мой бизнес" реализуют проект по подготовке менторов 0
10:54
Алтайский водитель врезался в стену и погиб 6
10:39
Студенты заложили аллею Единства в Барнауле 5
10:27
Ученые раскрыли секрет популярности "Игры престолов" 2
10:13
Антимасочники взяли в "плен" МУП "Горэлектротранс", требуя встречи с руководством 83
10:06
В ФНС рассказали, как правильно заплатить имущественный налог в 2020 году 12
09:58
Правительство Алтайского края не исключает продления школьных каникул 40
09:44
Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидпорогов по ОРВИ в 47 регионах России 2
09:30
Алтайский край присоединится к всероссийской "Ночи искусств" в онлайн-режиме 3
09:16
Все по-другому. Алтайские врачи рассказали, чем COVID-19 у детей отличается от взрослых 0
09:01
Эксклюзивный черный. Тест-драйв нового Mitsubishi Outlander Black Edition 2
08:58
Боевики напали на университет в Кабуле 0
08:49
В России могут ужесточить правила тюнинга и ремонта автомобилей 18
08:37
В ходе теракта в Вене пострадали как минимум 15 человек 14
08:33
4 ноября. День народного единства
Что такое День народного единства и почему мы его отмечаем
08:19
Барнаулец продал несуществующих щенков жителям нескольких регионов 3
08:02
Прибыль до 30%. Эксперт рассказал, как выбрать недвижимость в Барнауле для инвестиций 0
07:47
Алтайский Минздрав прокомментировал жуткое видео с трупами 23
07:34
Эпидемиолог предупредила об опасности нерегулярного питания 2
07:19
Apple Watch получат в России функцию ЭКГ 0
07:03
Ипотека провоцирует. Барнаульцы массово скупают дома в Горном Алтае по льготной программе 1
06:49
Путин раскрыл секрет лидерства в XXI веке 17
06:32
Памятник Шашлычнику и коту Матроскину. Самые необычные скульптуры Алтайского края 2
06:17
Алтайские спортсмены завоевали восемь медалей на чемпионате страны по панкратиону 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.