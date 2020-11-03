Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин получил положительный результат анализа на коронавирус во время планового тестирования.
"Заболевание проходит бессимптомно, состояние удовлетворительное. Ближайшее время буду работать дистанционно", – сказал глава республики в своем обращении в Instagram.
Хорохордин отметил, что все министерства и ведомства продолжают работать в плановом режиме. Глава республики призвал жителей региона носить маски, использовать антисептики, минимизировать контакты и поездки.
Как ранее сообщил amic.ru, 2 ноября оперштаб Горного Алтая сообщил о 111 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в республике COVID-19 заболели 7940 человек.
Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже успел переболеть коронавирусом. О его заболевании стало известно 22 сентября.
Изначально глава региона находился на амбулаторном лечении, однако спустя несколько дней его госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 уже не показал наличие вируса.
9 октября Томенко выписали из больницы, и он приступил к работе в очном режиме.
Комментарии
"...во время планового тестирования".
Какое такое у господ чиновников плановое тестирование?
Тут днем с огнем простым людям не протестироваться, а этих дармоедов регулярно и за счет бюджета, видимо...
На охрану Дегтярева бюджет тратит в месяц около 800 000 рублей!
Вот и видно, как дорого обходятся чиновники гражданам-налогоплательщикам!
12:20Серый
Вы чувствуете, что заболели? Вызовите врача на дом. Правда звонить придется минут 30. В этот же день к вам придет врач во второй половине дня. Обследует, назначит лечение и если заболевание связано с соплями и температурой, запишет вас на обследование по ковиду. На след. день прибудет человек -"космонавт", возьмет анализы и через 5 дней узнаете их в регистратуре. Всё.
Если ваша задача заниматься пропагандой всякой фигни о ковиде, то мой совет вам не поможет...
Заболевание проходит бессимптомно
Нет бессимптомных заболеваний. Либо через несколько дней начнет проявляться респираторным заболеванием, либо пересдать и получить отрицательный результат теста.
Правда звонить придется минут 30.
Наивняк. И 2 часа звонила, и 2 суток.