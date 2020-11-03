Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин получил положительный результат анализа на коронавирус во время планового тестирования.

"Заболевание проходит бессимптомно, состояние удовлетворительное. Ближайшее время буду работать дистанционно", – сказал глава республики в своем обращении в Instagram.

Хорохордин отметил, что все министерства и ведомства продолжают работать в плановом режиме. Глава республики призвал жителей региона носить маски, использовать антисептики, минимизировать контакты и поездки.

Как ранее сообщил amic.ru, 2 ноября оперштаб Горного Алтая сообщил о 111 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в республике COVID-19 заболели 7940 человек.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже успел переболеть коронавирусом. О его заболевании стало известно 22 сентября.

Изначально глава региона находился на амбулаторном лечении, однако спустя несколько дней его госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 уже не показал наличие вируса.

9 октября Томенко выписали из больницы, и он приступил к работе в очном режиме.