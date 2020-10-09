Губернатора Алтайского края выписали из больницы

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко выписали из больницы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, состояние главы региона удовлетворительное. Планируется, что в ближайшее время он приступит к работе.

О том, что Томенко заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября. Изначально губернатор получал амбулаторное лечение. Однако спустя несколько дней ему стало хуже, и главу региона госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 уже не показал наличие вируса.

Как уже сообщал amic.ru, на следующей неделе должно состояться заседание краевого оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. На нем рассмотрят вопрос введения очередных ограничений, которые ранее предложил Роспотребнадзор.