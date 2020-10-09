Губернатора Алтайского края выписали из больницы

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко выписали из больницы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, состояние главы региона удовлетворительное. Планируется, что в ближайшее время он приступит к работе.
О том, что Томенко заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября. Изначально губернатор получал амбулаторное лечение. Однако спустя несколько дней ему стало хуже, и главу региона госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 уже не показал наличие вируса.
Как уже сообщал amic.ru, на следующей неделе должно состояться заседание краевого оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. На нем рассмотрят вопрос введения очередных ограничений, которые ранее предложил Роспотребнадзор.
Комментарии
К сожалению складывается впечатление, что весь край сидит и ждёт, когда же выздоровеет губернатор. Потому что кроме губернатора никто ни мер принять не может, ни письмо Роспотребнадзора с предложениями мер рассмотреть...
Вот что интересно. Томенко человек не простой. И у него болезнь протекала не сложно. Т.е. аппарат ИВЛ был не нужен. А значит все лечение заключалось в уколах антибиотиками утро-вечер. А зачем человек в больницу слег? Разве не легче было домой доктора звать? Закрадывается мысль, что это постановка. В перовой волне артисты-певцы болели, теперь - путинская гвардия. А теперь скажут, видели болезнь никого не щадит, надо самоизолироваться. Вот только что жрать будем?
Вопрос политический. Решать будет Москва через своего ставленника. И никто иной.
Надеюсь, первым документом, который он подпишет в свой первый рабочий день после болезни, будет приказ об увольнении главного антигероя последнего месяца - министра ....ну вы поняли какого
Не понятно, болел или нет КоВиктор Петрович ковидом? Пресс служба вы определитесь уже.
Ну так то пневмонию не только от ковида можно подцепить. Так что...
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9.10.2020 17:30
- гость -
+100500!!!
Потому что кроме губернатора никто ни мер принять не может,
Да и он принять не может. Кричите лишенцы, вова! Помоги!!!
Премию мира в этом году присудили продовольственной программе ООН за борьбу с голодом.
На премию в этом году претендовали 211 человек и 107 организаций
Пролетел мимо Навальный...
Пролетел мимо Навальный...
Да и твой путин пролетел.....
Нет подтверждения что вы человек.
Выздоровление губернатора это наоборот пример того, что эта болезнь в большинстве случаев проходит не так тяжело, как некоторые тут жути нагоняют. Так зачем жестокие меры нужны? Зачем ограничивать работу людей?
надеюсь первым приказом одарит большой премией весь региональный Минздрав
Постановка по пиару окончена.
Странно, но выписывался он через ту же дверь что и Долгова. К чему бы это ?
Последствия после болезни плохие, я переболел короновирусом, до сих пор отдышка у меня не проходит