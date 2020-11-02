111 новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай

За последние сутки в Горном Алтае зафиксировали 111 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона по ситуации с COVID-19. Общее число заболевших теперь составляет 7940.

Диагноз подтвердился у 82 жителей Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 16 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у шести жителей Шебалинского района; у трёх жителей Онгудайского района; у двух жителей Чемальского района; у одного жителя Турочакского района; у одного жителя Усть-Коксинского района.

Умерли еще четыре пациента. Таким образом, с начала пандемии в республике скончались 58 человек с коронавирусом, в 53 случаях причиной летального исхода стал COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели 79 пациентов. Всего из больниц региона выписали 5395 человек.