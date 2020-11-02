Понедельник, 2 Ноябрь, 11:12

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 79,33
€ 92,63
4°


1636781 +0
Обь
75см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

111 новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай

, ИА "Амител"
За сутки скончались еще четверо пациентов с COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За последние сутки в Горном Алтае зафиксировали 111 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона по ситуации с COVID-19. Общее число заболевших теперь составляет 7940.

Диагноз подтвердился у 82 жителей Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 16 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у шести жителей Шебалинского района; у трёх жителей Онгудайского района; у двух жителей Чемальского района; у одного жителя Турочакского района; у одного жителя Усть-Коксинского района.

Умерли еще четыре пациента. Таким образом, с начала пандемии в республике скончались 58 человек с коронавирусом, в 53 случаях причиной летального исхода стал COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели 79 пациентов. Всего из больниц региона выписали 5395 человек.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
11:08
В алтайском Минздраве отметили снижение времени прибытия скорой 0
10:55
Мы вместе. Алтайский край стал "пилотом" по развитию волонтерского движения 2
10:46
111 новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай 0
10:39
В Бийске при пожаре в многоэтажке эвакуировали девять человек 0
10:28
Алтайские приюты не раздавали черных кошек и собак из-за Хэллоуина 1
10:15
В ковидном госпитале умер мотопутешественник из Барнаула 10
09:58
Мясников заявил о невозможности победить коронавирус коллективным иммунитетом 7
09:46
Белолобый гусь вернулся в Алтайский заповедник спустя 70 лет 1
09:30
В России оценили положительный эффект западных санкций 13
09:17
Выходные в ноябре. Как отдыхаем в 2020 году? 6
09:06
Алтайский футболист вошел в тройку лучших бомбардиров России 1
08:50
Эксперт раскрыл неожиданную пользу пандемии 6
08:37
Алтайский памятник попал в сотню самых необычных в России 0
08:25
Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур противоестественной 6
08:06
"Главное, чтобы были квартиры". Как льготная ипотека будет работать в Барнауле в 2021 году 2
07:48
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" 3
07:27
Банки рассказали о новой схеме телефонного мошенничества с кредитами 0
07:11
Более 50 человек погибли в результате землетрясения в Турции 0
06:49
Льготная ипотека и свободная Куба. Что изменилось в жизни россиян с 1 ноября 2020 0
06:28
Завораживающая красота. В Великобритании назвали лучшего пейзажного фотографа года 1
06:05
Туман и небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 2 ноября 0
23:22
Такой день. Пикет в Барнауле и водитель, который врезался в остановку 0
22:25
"Динамо-Алтай" дважды проиграло "Чебоксарам" 0
21:29
Ковидный госпиталь в Барнауле откроют на базе "Посуда Центра" 37
20:26
Глава Минтранса может уйти в отставку 0
19:54
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 217 0
19:08
Россияне изменили свое отношение к четырехдневной рабочей неделе 6
18:40
Барнаулец в седьмой раз стал чемпионом России по панкратиону 0
18:11
Леонид Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории программы "Поле чудес" 0
17:42
Более 40 тонн опасной продукции пытались провезти на территорию Алтайского края 2
17:12
Новый рекорд по ежесуточному приросту зараженных зафиксировали в России 10
16:44
Серьезное ДТП произошло в Барнауле 3
16:08
Ученые открыли новое смертельное заболевание 6
15:41
Вебинар для преподавателей школ искусств прошел в Алтайском крае 0
15:14
Жириновский отказался приносить извинения Рамзану Кадырову 7
14:43
Барнаульцы вышли на пикет из-за ситуации в краевом здравоохранении. Фоторепортаж 37
14:12
В Алтайском крае трех человек осудили за контрабанду краснокнижных соколов 0
13:42
В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет 0
13:09
В Республике Алтай умерли сразу пять больных COVID-19 0
12:39
В Барнауле автомобиль протаранил автобусную остановку 0
12:10
223 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 14
11:39
Алтайский конькобежец взял золото и серебро на чемпионате России 1
11:06
Алтайский край получит 16 млн рублей на оборудование для тестирования на коронавирус 7
10:37
Новосибирский профессор назвал фактор, в пять раз снижающий риск заражения COVID-19 13
10:09
Мошенники оформили кредит в миллион рублей на доверчивого барнаульца 6
09:39
В России разрешили оформлять электронные извещения о ДТП без вызова ГИБДД 0
09:04
В Барнауле завершается голосование за благоустройство территорий 13
08:35
Хирург: холодные руки могут быть симптомом опасных заболеваний 8
08:01
Путин освободил от должности начальника штаба Росгвардии 5
07:34
179 человек эвакуировали из общежития вуза в Горно-Алтайске 0
07:05
Врач рассказала, что делать, если хочется чихнуть при людях 6
06:42
Животные, увидевшие в первый раз снег. Очаровательные и смешные фото 0
06:03
Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 1 ноября 0
23:48
Такой день. Пожар с тремя погибшими в Барнауле и отмена розыгрыша авто 1
23:25
"Неправильно поняли". Макрон объяснил свои слова о карикатурах 18
22:50
Путин внес поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента 36
22:19
Магнитная буря накроет Землю в ноябре 0
21:52
Mercedes сбил мужчину на пешеходном переходе в Горно-Алтайске 0
21:17
Синоптики дали прогноз, каким будет ноябрь в Алтайском крае 0
20:50
Алтайский край стал первым в Сибири по смертности при ковиде за сутки 8
20:16
Умер Шон Коннери 9
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 216 0
19:14
Горнолыжный сезон в Шерегеше откроют в ноябре 0
18:46
Умер первый глава Мясного союза Алтая Иван Яшкин 5
18:11
В Алтайском крае растет число свободных коек в ковидных госпиталях 17
17:40
Число пострадавших и погибших при землетрясении в Турции уточнили 0
17:11
Следователи раскрыли подробности гибели трех человек при пожаре в Барнауле 3
16:43
Мощный взрыв прогремел в поликлинике Челябинска 17
16:09
Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,6 млн человек 3
15:33
Барнаульские полицейские задержали молодого закладчика 10
15:01
Три пациента с коронавирусом скончались в Горном Алтае 0
14:28
Эксперт раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе 0
14:00
В Алтайском крае за сутки зафиксировали 217 случаев коронавируса 24
13:37
В барнаульском торговом центре отменили розыгрыш автомобиля из-за указа губернатора 4
13:05
Три человека погибли при пожаре в заброшенном здании в Барнауле 1
12:33
Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину от коронавируса "Спутник V" 17
12:01
Иван Ургант пошутил про гробы с окошками, которые изготавливают в Барнауле 43
11:30
Первый заем бесплатно. Названы самые посещаемые сайты, где выдают кредит онлайн 0
11:13
"Это будет мука для всех". Заключенные СИЗО не захотели работать с Ефремовым 14
10:41
Алтайский край получил партию лесопожарной и лесохозяйственной техники 2
10:10
Рамзан Кадыров потребовал от Жириновского извинений 87
09:37
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе Бийск – Новокузнецк 4
09:06
В российских ресторанах запретили курение кальянов и электронных сигарет 6
08:35
Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин. Версия amic.ru 17
08:05
Легенда обретет бессмертие. Жуткие истории о Барнауле, которые страшнее фильма ужасов 8
07:55
Продлят ли поддержку граждан по оплате ЖКХ. Ответы БГЭС на самые важные вопросы 21
07:34
Семь предложений – один ответ. Почему оппозиция не поддержала новый бюджет Алтая 4
06:32
День всех святых. Винтажные костюмы на Хэллоуин, от которых бегут мурашки 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.