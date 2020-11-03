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Барнаульца педофила приговорили к 15 годам колонии за изнасилование нескольких девочек

, ИА "Амител"
Злоумышленник вошел в доверие к родителям жертв под видом благотворителя
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жителя Барнаула осудили на 15 лет колонии строгого режима за изнасилование нескольких девочек. Мужчина вошел в доверие к родителям пострадавших под видом благотворителя.

Как установил суд, в августе 2016 года 53-летний мужчина изготовил листовки с предложением благотворительной помощи для малообеспеченных семей с малолетними детьми. Объявления мужчина разместил в Барнауле и ближайших к краевой столице районах.

Через некоторое время ему удалось войти в доверие к семье из Павловского района, которая обратилась к злоумышленнику за материальной помощью.

"Под надуманным предлогом, якобы для организации отдыха детей этой семьи в развлекательных центрах краевой столицы, мужчина уговорил родителей отпустить малолетних девочек к нему в гости в Барнаул, где совершил насильственные действия сексуального характера", – пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд принял во внимание все доводы следствия и осудил мужчину по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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