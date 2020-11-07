Минздрав Омской области возглавил бывший главврач больницы, где лечили Навального

Бывший главврач больницы, где лечили Навального, Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое правительство.
"Кандидатура главного врача БУЗОО "Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова" согласована с руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации. <…> Сегодня губернатор Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение", – сказано в тексте документа.
Ранее губернатор Омской области сообщил, что главу регионального Минздрава Ирину Солдатову отправили в отставку. Причиной стал инцидент со скорыми, которые привезли больных к зданию министерства.
Комментарии
Этот коллега знает, как липу гнать.
Главврач,отдайте одежду Навальному,верните его трусы.Неважно,оппозиционер вы или голосовали за Путина.Вы в первую очередь гражданин и должны поступить по совести.Мы с Калибром уже второй месяц откладываем деньги,но остаёмся вне известности куда перечислить.В Германию рука не поднимается потому что мы евреи.