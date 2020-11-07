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Новости

Минздрав Омской области возглавил бывший главврач больницы, где лечили Навального

, ИА "Амител"
Распоряжение о его назначении подписали 7 ноября
Фото: Минздрав Омской области / 2gis.ru

Фото: Минздрав Омской области / 2gis.ru

Бывший главврач больницы, где лечили Навального, Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое правительство. 

"Кандидатура главного врача БУЗОО "Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова" согласована с руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации. <…> Сегодня губернатор Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение", – сказано в тексте документа.

Ранее губернатор Омской области сообщил, что главу регионального Минздрава Ирину Солдатову отправили в отставку.  Причиной стал инцидент со скорыми, которые привезли больных к зданию министерства. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.11.2020 16:03
Гость

Этот коллега знает, как липу гнать.

7.11.2020 16:04
- гость -

Главврач,отдайте одежду Навальному,верните его трусы.Неважно,оппозиционер вы или голосовали за Путина.Вы в первую очередь гражданин и должны поступить по совести.Мы с Калибром уже второй месяц откладываем деньги,но остаёмся вне известности куда перечислить.В Германию рука не поднимается потому что мы евреи.

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